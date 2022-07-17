Pazar yerinde tezgah açma kavgası: 3 yaralı, 6 tutuklama

Kahramanmaraş'ta pazar yerinde tezgah açma meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişiyi yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Şeyh Şamil Mahallesi pazarında tezgah açma meselesi yüzünden çıkan tartışmada 3 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden silahla yaralandı.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birçok ekip bölgeye sevk edildi. Polisin çalışmaları sonucu kavgaya karışan 6 kişi 3 tüfekle birlikte yakalandı.
Gözaltına alınan D.Y. (41), M.Ç. (41), M.Ç. (38), C.Y. (40), Z.K. (58) ve Ş.E. (47) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.