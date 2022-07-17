Kahramanmaraş eski milletvekili Ali Sezal, hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)TBMM 21 ve 22'nci dönem Kahramanmaraş milletvekili Ali Sezal (76), akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal'ın da babası olan Ali Sezal, 1989 yılında Refah Partisi'nden Kahramanmaraş Belediye Başkanı seçildi. 2 dönem belediye başkanlığı yapan Sezal, 21'nci ve 22'nci dönemde Kahramanmaraş milletvekilliği yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Eylül 2021'de Kahramanmaraş'ta gerçekleştirdiği toplu açılış töreninin ardından Ali Sezal'ı evinde ziyaret etmişti. 4 çocuk babası Ali Sezal, yarın düzenlenecek cenaze töreni ile toprağa verilecek.DHA-Politika Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2022-07-17 13:38:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.