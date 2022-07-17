Kahramanmaraş eski milletvekili Ali Sezal, hayatını kaybetti

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)TBMM 21 ve 22'nci dönem Kahramanmaraş milletvekili Ali Sezal (76), akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal'ın da babası olan Ali Sezal, 1989 yılında Refah Partisi'nden Kahramanmaraş Belediye Başkanı seçildi. 2 dönem belediye başkanlığı yapan Sezal, 21'nci ve 22'nci dönemde Kahramanmaraş milletvekilliği yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Eylül 2021'de Kahramanmaraş'ta gerçekleştirdiği toplu açılış töreninin ardından Ali Sezal'ı evinde ziyaret etmişti. 4 çocuk babası Ali Sezal, yarın düzenlenecek cenaze töreni ile toprağa verilecek.DHA-Politika Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2022-07-17 13:38:21
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