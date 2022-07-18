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Şehidin 1 yaşındaki kızı unutulmadı Adıyaman’ın Kahta ilçesinde inceleme yaparken otomobil çarpması sonucu şehit olan Kahramanmaraşlı polis memuru Eyüp Saz’ın 1 yaşına giren kızının doğum günü kutlandı Doğum gününe katılan Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu: “Şehitlerimizin emanetini asla unutmayacağız”

İHA

Şehidin 1 yaşındaki kızı unutulmadı Adıyaman’ın Kahta ilçesinde inceleme yaparken otomobil çarpması sonucu şehit olan Kahramanmaraşlı polis memuru Eyüp Saz’ın 1 yaşına giren kızının doğum günü kutlandı Doğum gününe katılan Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu: “Şehitlerimizin emanetini asla unutmayacağız”

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis memuru Eyüp Saz’ın 1 yaşına giren kızı Ebrar Saz için doğum günü düzenlendi.
5 Mart 2022 tarihinde Kahta ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'ndeki kaza yerinde inceleme yapan polis ekipleri ile çalışmaları izleyen çevredekilere süratle gelen otomobil çarpmış, kazada polis memuru Eyüp Saz şehit olmuştu. Şehidin 1 yaşına giren kızı Ebrar Saz için Kahramanmaraş Şehit Aileleri Dul ve Yetimler Derneğinde doğum günü düzenlendi. Şehidin ailesi, eşi ve Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu’nun katıldığı etkinlikte 1 yaşına giren Ebrar Saz’ın doğum günü pastası kesildi.
Burada bir açıklama yapan Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, “Şehidimiz Eyüp Saz’ın bize emaneti olan Ebrar Asel Saz ile beraberiz. Onun birinci yaş gününü, Kahramanmaraş Şehit Aileleri Dul ve Yetimler Derneği hem de dedeleri ile birlikte kutluyoruz. Eyüp kardeşimiz bu vatanın güvenliği için görevi başında iken şahadete erişti. Bizim geleneğimizde şehitlik kutsal bir mertebedir. Ama bizim milletimizin vazgeçilmez özelliklerinden birisi; emanete sahip çıkmasıdır. Bu toprakların vazgeçilmez huylarından birisidir. Dolayısıyla şehitlerimizi asla unutmayacağız. Onların emaneti bizlerin her zaman emaneti olacak. Son nefesimize kadar o emanetlere sahip çıkacağız. İleride belki şehitlerimize olan vefa borcumuzu kısmen de olsa ödemiş oluruz” dedi
Şehidin eşi Ayşegül Saz ise, “Kızım 7 aylıktı eşim şehit olduğunda. Şimdi 1 yaşında. Çok seviyordu kızını. Ve çok güvenli bir şekilde bıraktı. Allah razı olsun Emniyetimizden, Kahramanmaraş Şehit Aileleri Dul ve Yetimler Derneğinden, kızımın doğum gününü kutladı. Onu yalnız hissettirmedi” şeklinde konuştu.

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