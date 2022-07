Çiftçinin emeği kaybolmasın diye denetimler sıklaştırıldı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde hasat döneminde dane kaybının önüne geçmek amacıyla biçerdöverlere yönelik denetimler aralıksız olarak sürüyor.

Türkiye’nin en büyük ovalarından biri olan Elbistan Ovası’nda hasat sezonu başladı. Çiftçiler, bir önceki yıl tohum ektikleri arazilerine emeklerini katarak hasat dönemine ulaştı. Yörede ‘harman zamanı’ olarak adlandırılan bu süreçte, dane kaybının önlenmesi, büyük önem arz ediyor. Biçerdöverlerin, yüzde 2’nin üzerindeki dane kaybına yol açmaması için de Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hasat sürecinde denetimler gerçekleştiriyor. Hasat dönemi öncesi kurum bünyesinde kurulan ekipler, arazide biçerdöverleri denetliyor.

Denetimlere katılan Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çitil, toprağa düşen her bir danenin çiftçinin olduğu kadar milli ekonominin de kaybı anlamına geldiğini vurguladı.

Biçerdöveri inceleyip, hasat edilen tarladaki sapların arasında dane kontrolü yapan Çitil, yüzde 2'ye kadar tane kaybına müsamaha gösterdiklerini, bunun üzerinde kayıp olması durumunda cezai işlem uygulandığının bilgisini verdi.

Saha kontrolleriyle dane kaybını minimize etmeye çalıştıklarını anlatan Çitil, “Elbistan, hububat üretiminde hatırı sayılır bir potansiyele sahip. Her yıl yüz binlerce dekar arazide arpa ve buğday yetiştiriliyor. Bu ürünlerde çiftçilerimizin alın teri ve emeği var. Dane kayıpları, burada önem arz ediyor. Biz de bu emeğin zayi olmaması için ayrı ayrı ekipler kurarak denetim yapıyoruz. Hem biçerdöveri hem de kullanan personelin bu manada eğitim alıp almadığını kontrol ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Anız yakılmasıyla ilgili de çiftçileri uyaran Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çitil, “Anız yakılması sonucunda tarım topraklarındaki faydalı mikroorganizmaların öldüğü ve toprak erozyonu ile verim kaybı gibi olumsuzlukların yaşandığı bilimsel bir gerçeklik. Çiftçilerimiz, bu bilinçle davranmalılar. Aynı zamanda yakılan her anız, hasat edilmeyen ürünler açısından ciddi tehlike doğuruyor. Bu zararların önlenmesi amacıyla anız yakanlara her dekar için 109,49 TL idari para cezası verilecek. Çiftçilerimizden bu yönde maksimum düzeyde hassasiyet bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.