Ceyhan Nehri’nde oksijensiz kalan balıklar telef oldu

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, Ceyhan Nehri'nde oksijensiz kaldığı sanılan irili ufaklı çok sayıda balık telef oldu.



Elbistan şehir merkezinden doğan Ceyhan Nehri’nde, sonuncusu geçtiğimiz yıl hemen hemen aynı dönemde yaşanan balık ölümlerinin tekrarı da Kalealtı regülatörü civarında meydana geldi. Nehre karışan kanalizasyon atıkları ve suyun debisinin düşmesine bağlı olarak oksijensiz kalan balıklar telef oldu. Regülatör civarında çok sayıda irili ufaklı ölü balık kıyıya vurdu. Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine bölgede incelemelerde bulunarak ölü balıklardan ve sudan numune aldı. Sudaki oksijen seviyesinin artması için de Göksun Sulama Birliği'ne ait Kalelatı Regülatörü'nün kapakları açılarak kirli su tahliye edildi.



Nehirdeki ölü ve ölmek üzere olan balıkları endişeli gözlerle izleyen vatandaşlar ise, duruma tepki gösterdi. Vatandaşlar, “Balıkların hepsi telef oldu. Oksijensiz kalmışlar. Suya hayvan atıkları karışıyor. Hayvan atığı, sudaki oksijeni bitirir. Bununla ilgilenilmesi gerekiyor. Her sene 23 sefer yaşanıyor bu olay. Vicdanımız el vermiyor” ifadelerini kullandı. Yetkililer, nehrin alt kısmında yaşayan vatandaşları uyararak ölü balıkların kesinlikle yenmemesini istedi.

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