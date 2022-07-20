Afşin lavanta üretim merkezi oluyor 8 yıl önce 15 kök lavantayla üretime başlayan Afşin Belediyesi, 380 dekarlık lavanta tarlasıyla tek parçada Türkiye’nin en büyük lavanta arazisine ulaştı

Afşin Belediyesi 660 bin lavanta fidesi ve 380 dekarlık lavanta tarlasıyla Türkiye’nin en büyük tek parça lavanta arazisine ulaştı.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Afşin'in rakım avantajı nedeniyle aromatik bitkiler yetiştirilmesine uygun olduğunu söyledi. Güven, “2018 yılında ticari üretim planlamaları yapmaya başladık. Sektör ziyaretleri, alan gezileri yaptık. Turizm potansiyeli ile ilgili değerlendirme ve araştırmalar başladık. Belediyemizce, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Isparta ve Antalya illerinde, mevcut lavanta, gül ve diğer aromatik bitki alanları, aromatik yağ çıkaran tesisler, bunun yanında tesislere makine üreten firmalar, bu konuda uzmanlaşmış ustalar, sektörde yer alan pazarlamacı ve distribütörler ziyaret edilerek tecrübe paylaşımlarından yararlandık. Yapılan gezi sonucunda değerlendirmeler yaparak, lavanta başta olmak üzere aromatik bitkilerin tamamında katma değerin çok yüksek ve çeşitli olduğu, yerel hatta bölgesel kalkınma için önemli olduğu ve turizm potansiyelinin yüksek olduğu konusunda hemfikir olduk" diye konuştu.

Bugün sadece Afşin Belediyesine ait 380 dekarlık tarla ile Türkiye’nin en büyük lavanta yağı üreticisi olmayı amaçladıklarını söyleyen Başkan Güven, şöyle devam etti:

"2018 yılından itibaren basın yoluyla, Afşin Ziraat Odası Başkanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü aracılığıyla çiftçileri teşvik etmeye başladık. Şu an altı ayrı mahallemizde çiftçilerimiz, lavanta üretimine başladı. Bu durum komşu ilçelerinde dikkatini çekti. Başta Elbistan olmak üzere bazı belediyelere de fide desteğinde bulunduk. 20182019 yıllarında yatırımlar devam etti. Turizm potansiyelini harekete geçirmek için Rabia Parkı içerisinde lavanta temalı resim platosu oluşturduk. Bu alanda lavantanın mor rengini, gavura bitkisini pembe rengi ile ‘lavantin’ bitkisinin sarı rengi ve temalı ağaçların yeşil rengini ziyaretçilere sunmak istedik. Bitkilerin gelişimiyle oldukça güzel bir alan olacağını düşünüyoruz. Hacettepe Üniversitesi ile yaptığımız protokol ile Türkiye’nin ilk Arı Evi’ni kurduk. Burada lavanta balı üretimine başladık. Protokol çerçevesinde, polen, arı sütü, propolis, arı ekmeği vb. gibi arı ürünleri üretimine de başlayacağız. İçinde Hacettepe Üniversitesi, Afşin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Afşin Belediyesi ve yine Afşin’de kurulu bulunan, Kahramanmaraş Bal Birliği ile kurduğumuz ‘Afşin Modeli’ sistemiyle ilçemizde standartlara uygun ve katma değeri yüksek bal ve arı ürünleri üretimini başlattık. Sisteme dahil olan arıcılarımızın, tescili yapılan Afşin Binboğa ve Efsus markalarımızla, bal ürünlerimizin tanıtımını sağlayacağız."

Çiftçilerin ürünlerini çıkarttığında ne yapacağını düşünmemesi için özel sektör yatırıma başlayıncaya kadar distilasyon ünitesini de kurarak hizmete başladıklarını vurgulayan Başkan Güven, "Şu andaki geleneksel ürün türlerinden çok daha fazla gelir getiren aromatik ürünlerin üretiminin yaygınlaşması için örnek olmak istiyoruz. Özellikle bölgemizde işsizlik oranı fazla hem istihdamı artırmak hem de ilçe ekonomisine katkıda bulunmak adına bu projenin çözüm getireceğine inanıyoruz” dedi.

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