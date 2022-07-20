Afşin lavanta üretim merkezi oluyor 8 yıl önce 15 kök lavantayla üretime başlayan Afşin Belediyesi, 380 dekarlık lavanta tarlasıyla tek parçada Türkiye’nin en büyük lavanta arazisine ulaştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afşin lavanta üretim merkezi oluyor 8 yıl önce 15 kök lavantayla üretime başlayan Afşin Belediyesi, 380 dekarlık lavanta tarlasıyla tek parçada Türkiye’nin en büyük lavanta arazisine ulaştı

İHA

Afşin lavanta üretim merkezi oluyor 8 yıl önce 15 kök lavantayla üretime başlayan Afşin Belediyesi, 380 dekarlık lavanta tarlasıyla tek parçada Türkiye’nin en büyük lavanta arazisine ulaştı

Afşin Belediyesi 660 bin lavanta fidesi ve 380 dekarlık lavanta tarlasıyla Türkiye’nin en büyük tek parça lavanta arazisine ulaştı.
Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Afşin'in rakım avantajı nedeniyle aromatik bitkiler yetiştirilmesine uygun olduğunu söyledi. Güven, “2018 yılında ticari üretim planlamaları yapmaya başladık. Sektör ziyaretleri, alan gezileri yaptık. Turizm potansiyeli ile ilgili değerlendirme ve araştırmalar başladık. Belediyemizce, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Isparta ve Antalya illerinde, mevcut lavanta, gül ve diğer aromatik bitki alanları, aromatik yağ çıkaran tesisler, bunun yanında tesislere makine üreten firmalar, bu konuda uzmanlaşmış ustalar, sektörde yer alan pazarlamacı ve distribütörler ziyaret edilerek tecrübe paylaşımlarından yararlandık. Yapılan gezi sonucunda değerlendirmeler yaparak, lavanta başta olmak üzere aromatik bitkilerin tamamında katma değerin çok yüksek ve çeşitli olduğu, yerel hatta bölgesel kalkınma için önemli olduğu ve turizm potansiyelinin yüksek olduğu konusunda hemfikir olduk" diye konuştu.
Bugün sadece Afşin Belediyesine ait 380 dekarlık tarla ile Türkiye’nin en büyük lavanta yağı üreticisi olmayı amaçladıklarını söyleyen Başkan Güven, şöyle devam etti:
"2018 yılından itibaren basın yoluyla, Afşin Ziraat Odası Başkanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü aracılığıyla çiftçileri teşvik etmeye başladık. Şu an altı ayrı mahallemizde çiftçilerimiz, lavanta üretimine başladı. Bu durum komşu ilçelerinde dikkatini çekti. Başta Elbistan olmak üzere bazı belediyelere de fide desteğinde bulunduk. 20182019 yıllarında yatırımlar devam etti. Turizm potansiyelini harekete geçirmek için Rabia Parkı içerisinde lavanta temalı resim platosu oluşturduk. Bu alanda lavantanın mor rengini, gavura bitkisini pembe rengi ile ‘lavantin’ bitkisinin sarı rengi ve temalı ağaçların yeşil rengini ziyaretçilere sunmak istedik. Bitkilerin gelişimiyle oldukça güzel bir alan olacağını düşünüyoruz. Hacettepe Üniversitesi ile yaptığımız protokol ile Türkiye’nin ilk Arı Evi’ni kurduk. Burada lavanta balı üretimine başladık. Protokol çerçevesinde, polen, arı sütü, propolis, arı ekmeği vb. gibi arı ürünleri üretimine de başlayacağız. İçinde Hacettepe Üniversitesi, Afşin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Afşin Belediyesi ve yine Afşin’de kurulu bulunan, Kahramanmaraş Bal Birliği ile kurduğumuz ‘Afşin Modeli’ sistemiyle ilçemizde standartlara uygun ve katma değeri yüksek bal ve arı ürünleri üretimini başlattık. Sisteme dahil olan arıcılarımızın, tescili yapılan Afşin Binboğa ve Efsus markalarımızla, bal ürünlerimizin tanıtımını sağlayacağız."
Çiftçilerin ürünlerini çıkarttığında ne yapacağını düşünmemesi için özel sektör yatırıma başlayıncaya kadar distilasyon ünitesini de kurarak hizmete başladıklarını vurgulayan Başkan Güven, "Şu andaki geleneksel ürün türlerinden çok daha fazla gelir getiren aromatik ürünlerin üretiminin yaygınlaşması için örnek olmak istiyoruz. Özellikle bölgemizde işsizlik oranı fazla hem istihdamı artırmak hem de ilçe ekonomisine katkıda bulunmak adına bu projenin çözüm getireceğine inanıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ceyhan Nehri’nde oksijensiz kalan balıklar telef oldu
YEREL HABERLER Ceyhan Nehri’nde oksijensiz kalan balıklar telef oldu
Kazada ikiye bölünen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kazada ikiye bölünen otomobilin sürücüsü hayatını ...
Yüncülük tarihi kapalı çarşıda yaşatılıyor Yüncü Yılmaz Kıraç, yün ürünlerin vücuttaki elektriği aldığını, terletmediğini, kışın sıcak, yazın serin tuttuğunu söyledi
YEREL HABERLER Yüncülük tarihi kapalı çarşıda yaşatılıyor Yüncü ...
Çiftçinin emeği kaybolmasın diye denetimler sıklaştırıldı
YEREL HABERLER Çiftçinin emeği kaybolmasın diye denetimler ...
Ali Sezal son yolculuğuna uğurlandı Akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Sezal için düzenlenen törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop'ta katıldı
YEREL HABERLER Ali Sezal son yolculuğuna uğurlandı Akciğer kanseri ...
Eski milletvekili Ali Sezal, Kahramanmaraş'ta toprağa verildi
YEREL HABERLER Eski milletvekili Ali Sezal, Kahramanmaraş'ta toprağa ...
Şehidin 1 yaşındaki kızı unutulmadı Adıyaman’ın Kahta ilçesinde inceleme yaparken otomobil çarpması sonucu şehit olan Kahramanmaraşlı polis memuru Eyüp Saz’ın 1 yaşına giren kızının doğum günü kutlandı Doğum gününe katılan Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu: “Şehitlerimizin emanetini asla unutmayacağız”
YEREL HABERLER Şehidin 1 yaşındaki kızı unutulmadı Adıyaman’ın Kahta ...
Osmanlı çarıkları ayak sağlığına iyi geliyor Kahramanmaraş'ta kente özgü motiflerle işlenip hazırlanan Osmanlı çarıkları, ayakta koku yapmıyor, mantar oluşumunu engelliyor, vücuttaki statik elektriği uzaklaştırıyor
YEREL HABERLER Osmanlı çarıkları ayak sağlığına iyi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.