Öğretmenin 700 bin lirasını dolandırdılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğretmenin 700 bin lirasını dolandırdılar

DHA

Öğretmenin 700 bin lirasını dolandırdılar


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta öğretmen Ferda B. (47), kendilerini savcı ve başkomiser olarak tanıtan telefon dolandırıcılarına, 700 bin lira değerindeki altınlarını kaptırdı. 2 şüpheli polis tarafından yakalanırken, altınlara ulaşılamadı.
Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'nde oturan Ferda B.'yi 7 Temmuz'da telefonla arayan bir kişi, kendisini başkomiser olarak tanıtıp, yanında da Cumhuriyet Savcısı olduğunu iddia etti. Şüpheli, "Operasyon yapıyoruz, sizin de desteğiniz olacak" diyerek, Ferda B.'den evindeki ziynet eşyalarını vermelerini istedi. Dolandırıcılara inanan Ferda B., yapılan yönlendirme ile 700 bin lira değerindeki altınlarını evinin yakınındaki elektrik direğinin kenarına bıraktı. Daha sonra 2 kişi altınları alarak kaçtı.
Ferda B., bu kişilere ulaşamayınca dolandırıldığını anlayıp polisten yardım istedi. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmayla şüphelilerin İlhan T. (20) ve Kadir A. (21) olduğunu belirledi. Adresleri tespit edilen şüpheliler, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda Ferdi B.'den alınan altınlar bulunamadı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2022-07-20 12:17:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Afşin lavanta üretim merkezi oluyor 8 yıl önce 15 kök lavantayla üretime başlayan Afşin Belediyesi, 380 dekarlık lavanta tarlasıyla tek parçada Türkiye’nin en büyük lavanta arazisine ulaştı
YEREL HABERLER Afşin lavanta üretim merkezi oluyor 8 yıl önce 15 kök ...
Ceyhan Nehri’nde oksijensiz kalan balıklar telef oldu
YEREL HABERLER Ceyhan Nehri’nde oksijensiz kalan balıklar telef oldu
Kazada ikiye bölünen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kazada ikiye bölünen otomobilin sürücüsü hayatını ...
Yüncülük tarihi kapalı çarşıda yaşatılıyor Yüncü Yılmaz Kıraç, yün ürünlerin vücuttaki elektriği aldığını, terletmediğini, kışın sıcak, yazın serin tuttuğunu söyledi
YEREL HABERLER Yüncülük tarihi kapalı çarşıda yaşatılıyor Yüncü ...
Çiftçinin emeği kaybolmasın diye denetimler sıklaştırıldı
YEREL HABERLER Çiftçinin emeği kaybolmasın diye denetimler ...
Ali Sezal son yolculuğuna uğurlandı Akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Sezal için düzenlenen törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop'ta katıldı
YEREL HABERLER Ali Sezal son yolculuğuna uğurlandı Akciğer kanseri ...
Eski milletvekili Ali Sezal, Kahramanmaraş'ta toprağa verildi
YEREL HABERLER Eski milletvekili Ali Sezal, Kahramanmaraş'ta toprağa ...
Şehidin 1 yaşındaki kızı unutulmadı Adıyaman’ın Kahta ilçesinde inceleme yaparken otomobil çarpması sonucu şehit olan Kahramanmaraşlı polis memuru Eyüp Saz’ın 1 yaşına giren kızının doğum günü kutlandı Doğum gününe katılan Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu: “Şehitlerimizin emanetini asla unutmayacağız”
YEREL HABERLER Şehidin 1 yaşındaki kızı unutulmadı Adıyaman’ın Kahta ...
Osmanlı çarıkları ayak sağlığına iyi geliyor Kahramanmaraş'ta kente özgü motiflerle işlenip hazırlanan Osmanlı çarıkları, ayakta koku yapmıyor, mantar oluşumunu engelliyor, vücuttaki statik elektriği uzaklaştırıyor
YEREL HABERLER Osmanlı çarıkları ayak sağlığına iyi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.