"ElbistanFest" esnafa can suyu olacak Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 24-31 Temmuz arasında Aşık Mahsuni Şerif anısına düzenlenecek olan Türkiye’nin en büyük tematik festival nedeniyle bu sene kente 300 binden fazla yabancı turistin gelmesi bekleniyor Uzun yıllar Michael Jackson ve Whitney Houston’ın vokalistliğini yapan Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Della Miles'de konser verecek

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 2431 Temmuz arasında Aşık Mahsuni Şerif anısına düzenlenecek olan Türkiye’nin en büyük tematik festivali "ElbistanFest", esnafa can suyu olacak.

2431 Temmuz tarihleri arasında Mustafa Ceceli, Haluk Levent, Velet, Derya Uluğ, Buray, Koray Avcı, Ali Kınık, Demet Akalın, Delle Miles ve Yavuz Bingöl’ün sahne alacağı festivale başta gurbetçiler olmak üzere Kahramanmaraş, çevre iller ve ilçelerden 11,5 milyonun üzerinde bir katılım bekleniyor. geçen yıl dolaylı olarak ilçe esnafı 2 milyon TL’den fazla gelir elde ederken, bu yıl bu rakamın daha da artması bekleniyor

Türkiye’nin en büyük tematik festivali olma özelliğini de karşılayacak olan “ElbistanFest” bu yıl sürpriz bir ismi de ağırlıyor. Uzun yıllar Michael Jackson ve Whitney Houston’ın vokalistliğini yapan Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Della Miles, bu sene Elbistan Festivaline katılarak izleyenlere müzik zevki de yaşatacak.

Esnafın büyük bir gelir elde edeceğini belirten esnaf Selçuk Kılıç, “Bu yıl Aşık Mahsuni Şerif anısına düzenlenecek olan festivalde Elbistan ilçemize oldukça olumlu etkileri olmakta. Geçen yıl pandeminin etkisine rağmen yaptığımız konserlerde Elbistan ekonomisine büyük bir girdi sağlandı. Gerek oteller olsun, gerek yerel esnafımız olsun olumlu manada bir ticaret oldu. Bu sene pandemi de yok, inşallah daha güzel bir gelir beklemekteyiz. Festivallerle beraber Elbistan’ımızda en küçükten en büyük bütün esnaf arkadaşlarımız bundan olumlu manada etkilendi. Gerek orada çadır açan arkadaşlarımız gerek ise Elbistan esnafımız bu yılki festivalde daha büyük bir coşkuyla hazırlandı” dedi.

Sadettin İnal'da, “Bu festivalin özelliği; ‘Aşık Mahsuni Şerif’in’ ölümünün 20. yıl dönümü anısına düzenleniyor. Amacımız burada herkese birleştirmek. Şu anda festivalimize büyük bir katılım var. Elbistan’da herkes hemen hemen herkes memnun diyebilirim. Yurt dışından gelen arkadaşlar var oteller full doldu. Elbistan esnafı da şu anda hazırlıklarını yaptı. Önümüzdeki hafta daha güzel alışverişler olacak şehrimizde” diye konuştu.

Esnaf Tolga Erdal ise, “7’den 77’ye herkes kazanıyor. Her kesimden rağbet her kesimden güç ve destek ile birlikte daha ileriye taşıyoruz. Herkesin kar ettiği, ilçe ekonomisinin zirve ve tavan yaptığı günlerde, Antalya coşkusu şeklinde herhangi bir turistik tarihi yerler gibi dolu dolu yaşıyoruz” dedi.

Öte yandan bu sene festival için yerel esnaftan alışveriş yapanlara verilen hediye çeki ile sıfır kilometre bir araba kazama şansı da bulunuyor.

