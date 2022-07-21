Kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

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Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde kenevir yetiştiren bir kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, F.D.(69) adlı şüphelinin kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti. Operasyonda; farklı boylarda 46 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kenevirlere imha edilmek üzere el konulurken şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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