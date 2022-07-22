Kahramanmaraş'ta yaz spor okullarına yoğun ilgi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları toplamda 2 bin 550 kursiyerle eğitimlerine başladı.

Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri çerçevesinde faaliyetlerini sürdürüyor. Şehirde sporu teşvik etmek için çeşitli etkinlikler gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, Yaz Spor Okulları’nı çocuklarla buluşturdu.

8 13 yaş aralığındaki çocuklara yönelik gerçekleştirilen futbol, güreş ve yüzme branşlardaki spor kurslarında toplamda 2 bin 550 kursiyer ücretsiz eğitim alıyor. Kursiyerlerin eğitim alanları ve evleri arasındaki ulaşım da Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak sağlanıyor.

Kursiyerlere, eğitim aldıkları spor branşına uygun forma şort takımı, şapka, bone gibi ekipman desteğinde de bulunuldu.

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