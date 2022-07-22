Sosyal konut projesiyle ilk kez ev sahibi oldular

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sosyal konut projesiyle ilk kez ev sahibi oldular

İHA

Sosyal konut projesiyle ilk kez ev sahibi oldular

Kahramanmaraş'ta Büyükşehir Belediyesi’nin Dulkadiroğlu Genç Osman Mahallesi’ndeki sosyal konutlar için kura çekimi yapıldı.
Kura çekimine ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Genç Osman Mahallemizde 55 adet sosyal konutumuz vardı. Bu konutlarımızı o mahalledeki konutu olmayan vatandaşlarımıza tahsis etme konusunda bir süreç başlattık. Bu süreçte başvuru kriterlerimizi açıkladık ve ihtiyaç sahibi hemşehrilerimiz de bizlere müracaat etti. Bu sosyal konutlarımıza gerçekten ihtiyacı olan vatandaşlarımız belirlendi. Toplamda 85 hemşehrimiz kuraya katılmaya hak kazandı. 55 konutumuzu noter huzurunda gerçekleştirdiğimiz kura çekimiyle hemşehrilerimize teslim ediyoruz. Hemşehrilerimiz bu sistemle ilk kez ev sahibi olacak. Bu bizi de son derece mutlu ediyor. Konutların fiyatını da çok makul belirledik. Bunlar piyasa fiyatının çok altında. Konut fiyatının %25’ini peşin alıyoruz. Geri kalanı da 10 yıl vadeyle taksitler halinde geri ödemeli olacak. Kura neticesinde hak sahibi olan hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Allah güle güle oturmayı nasip eylesin” dedi.
Çekilen kura neticesinde hak sahibi olan Seher Köse, “Evliyim. 3 çocuğum var. 15 yıldır kirada oturuyordum. Ev sahibi olamayacağımı düşünüyordum. Sosyal konutlara başvuru yaptık. Bugün gerçekleştirilen kura neticesinde de çok şükür Büyükşehir Belediyemiz sayesinde ev sahibi olduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Emine Ok ise, “Şimdiye kadar hiç kendi evim olmamıştı. Büyükşehir Belediyemiz sayesinde ilk kez ev sahibi oluyorum. Kurada ismin çıktığında çok mutlu oldum. Yaşadığım mutluluğu tarif etmekte güçlük çekiyorum. Bizlere bu imkânı sunan Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş'ta yaz spor okullarına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta yaz spor okullarına yoğun ilgi
Kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı
Kenevir ve sentetik uyuşturucu operasyonunda 1 gözaltı
YEREL HABERLER Kenevir ve sentetik uyuşturucu operasyonunda 1 ...
Yangını görüntüleyip söndürülmesi için dua etti Kahramanmaraş’ta bir markette yangın çıktı
YEREL HABERLER Yangını görüntüleyip söndürülmesi için dua ...
Bisikletle dünya turuna çıkan Alman gezginler Elbistan’da mola verdi
YEREL HABERLER Bisikletle dünya turuna çıkan Alman gezginler ...
Yurt inşaatında yüksekten düşen işçi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Yurt inşaatında yüksekten düşen işçi ağır yaralandı
"ElbistanFest" esnafa can suyu olacak Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 24-31 Temmuz arasında Aşık Mahsuni Şerif anısına düzenlenecek olan Türkiye’nin en büyük tematik festival nedeniyle bu sene kente 300 binden fazla yabancı turistin gelmesi bekleniyor Uzun yıllar Michael Jackson ve Whitney Houston’ın vokalistliğini yapan Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Della Miles'de konser verecek
YEREL HABERLER "ElbistanFest" esnafa can suyu ...
Devrilen iş makinesinin altında kalan işçi öldü
YEREL HABERLER Devrilen iş makinesinin altında kalan işçi öldü
Devrilen forkliftin altında kalan operatör hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Devrilen forkliftin altında kalan operatör hayatını ...
Telefon dolandırıcıları yakalandı
YEREL HABERLER Telefon dolandırıcıları yakalandı
Öğretmenin 700 bin lirasını dolandırdılar
YEREL HABERLER Öğretmenin 700 bin lirasını dolandırdılar
Afşin lavanta üretim merkezi oluyor 8 yıl önce 15 kök lavantayla üretime başlayan Afşin Belediyesi, 380 dekarlık lavanta tarlasıyla tek parçada Türkiye’nin en büyük lavanta arazisine ulaştı
YEREL HABERLER Afşin lavanta üretim merkezi oluyor 8 yıl önce 15 kök ...
Ceyhan Nehri’nde oksijensiz kalan balıklar telef oldu
YEREL HABERLER Ceyhan Nehri’nde oksijensiz kalan balıklar telef oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.