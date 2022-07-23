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Aromatik Yağlar ve Arı Ürünleri Festivali başladı Kahramanmaraş'taki festival ile çiftçiye destek olunması hedefleniyor

İHA

Aromatik Yağlar ve Arı Ürünleri Festivali başladı Kahramanmaraş'taki festival ile çiftçiye destek olunması hedefleniyor

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde çiftçiye destek için Aromatik Yağlar ve Arı Ürünleri Festivali başladı.
Afşin Aromatik Yağlar ve Arı Ürünleri Festivali’ne Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ve binlerce vatandaş katılım sağladı.
Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, lavanta balı ile iddialı olduklarını, kozmetik ürünlerinin de yurt içinde büyük talep gördüğünü belirterek, “Afşin Aromatik Yağlar ve Arı Ürünleri Festivalimiz ile tanıtımlarımıza hız veriyoruz. Şehrimize moral ve motivasyon olması açısından da önemli bir etkinlik. Çiftçilerimize ve üreticilerimize her türlü desteğimiz sürecek” dedi. Güven, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da üstünde durduğu, atıl olan çorak toprakları üretime kazandırmak adına binlerce lavanta tohumunu toprakla buluşturduk. Çiftçiyi teşvik ederek dünyanın en büyük lavanta tarlalarını oluşturup, ekilmeyen çorak arazileri ekonomik kazanç haline dönüştürdük. Ekilmeyen toprak bırakmayacağız” diye konuştu.
Lavanta hasadında halk oyunları ekipleri, lavantalar içinde davul zurna eşliğinde yöresel oyunlarını oynadı. Daha sonra Güven, sanatçılar ve çiftçiler ile birlikte bu yılki lavanta mahsulünün hasadını gerçekleştirdi. Ünlü sanatçı Kıraç da memleketi Kahramanmaraş’a gelerek Afşin’deki lavanta hasat etkinliklerine katılıp bal sağımı ile lavanta balının tadına baktı.
Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aslı Özkırım, “Afşin Belediyesinin uyguladığı projede Hacettepe Üniversitesi danışmanlık görevi üstlendi. Dünyanın tek parça en büyük lavanta bahçesini en güzel şekilde değerlendirmek, doğa ile bütünleştirmek ve insanlara arının lavanta ile nasıl buluştuğunu göstermek amacı ile gerçekleştirilen bir uygulama. Arı evine gelen ziyaretçiler arıların lavantadan ürettikleri balı en taze petekteki hali ile gözlemleyebiliyor. İnsanlar günümüzde teknolojini gelişmesi ile doğadan kopma aşamasına geldi. Fakat bu tarz projelerde insanlar arılarla lavanta ile buluşma imkanı bulabiliyor” şeklinde konuştu.
Afşinli çiftçiler, ilçe belediyesi desteği ile lavanta tarlalarında kurulan arı evi ile lavanta balı, polen üretimi ve kozmetik ürün çeşitlerini imal ederek ekonomiye katkı sunuyor. Afşin Aromatik Yağlar ve Arı Ürünleri Festivali çerçevesinde ünlü sanatçı Kıraç sahne performansı ile on binlerce vatandaşa müzik ziyafeti yaşatırken, sahnede ayyıldız işlemeli kaftan giyerek izleyenleri coşturdu. Afşin Belediye Başkanı sahne alan sanatçılara çiçek ve lavanta kozmetik ürünleri hediye etti.

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