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Elbistan’da yağlık ayçiçeğinde çayır tırtılına karşı teyakkuza geçildi

İHA

Elbistan’da yağlık ayçiçeğinde çayır tırtılına karşı teyakkuza geçildi

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde ekimi yapılan yağlık ayçiçeğinde, birçok bölgede büyük zararlara yol açan çayır tırtılı zararlısına karşı teyakkuza geçildi.
Yaklaşık 5 bin dekar alanda ekimi yapılan yağlık ayçiçeği tarlalarında incelemelerde bulunan Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çitil, çayır tırtılı istilasına rastlanmadığını söyledi.
Bölgede uzun bir aradan sonra yağlık ayçiçeği ekim alanında artış yaşandığını ve çiftçilerin alternatif ürün olarak yağlık ayçiçeğini de tercih ettiğini anımsatan Çitil, yağlık ayçiçeği gelişimi ile hastalık ve zararlılarla ilgili üreticimizi asla yalnız bırakmıyoruz” dedi.
Elbistan ve Nurhak ilçeleri genelinde yaklaşık 5 bin dönüm alanda ekilen yağlık ayçiçeğinde yapılan incelemelerde herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını dile getiren Çitil, “Ülkemizin birçok noktasında hasat başladı. Tabii mevsimsel şartlardan dolayı bölgemizdeki tarlalarda çiçeklenme yeni yeni görülüyor. Biz de Covid salgını ve RusyaUkrayna savaşıyla birlikte tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle önemi daha da artan yağlık ayçiçeği ekilen arazilerimizi taramadan geçiyoruz. Teknik personellerimiz, yağlık ayçiçeği üretimi yapılan bölgelerde çayır tırtılına yönelik özel çalışma yapıyorlar. Bugüne kadar yaptığımız taramalar sonucunda bölgemizde çayır tırtılı ya da başka bir zararlıya rastlanılmaması hem üreticilerimiz hem de bizim açımızdan sevindirici bir gelişme oldu” dedi.
Çitil, “Sahadan edindiğimiz izlenimler verimin iyi olacağını gösteriyor. Hasada kadar teyakkuz halinde olacağız. Alternatif ürün olarak da iyi bir verim alınırsa ekim alanının artacağını düşünüyoruz. Böylece ülkemizin ve insanlarımızın ayçiçeği yağı ihtiyacının karşılanmasında önemli bir yere geleceğimize inanıyoruz. Tüm çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı, bol ve bereketli bir hasat dönemi diliyoruz” ifadelerini kullandı.

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