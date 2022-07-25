Orman arazisinde kenevir yetiştirirken yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Orman arazisinde kenevir yetiştirirken yakalandı

İHA

Orman arazisinde kenevir yetiştirirken yakalandı

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde ormanlık arazide yasadışı olarak kenevir yetiştiren bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Armutalan Mahallesinde A.B.(50) isimli şahsın, orman arazisinde kenevir yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen mevkide arama yapan jandarma ekipler, 35 kök kenevir bitkisi ile kurutulmaya bırakılmış 119 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi. Kenevir bitkileri ve uyuşturucu madde, imha edilmek üzere muhafaza altına alınırken; A.B. adlı şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobil baraj gölüne devrildi: Astsubay ve arkadaşı hayatını kaybetti (2)
YEREL HABERLER Otomobil baraj gölüne devrildi: Astsubay ve arkadaşı ...
Başkan Olay: "Bertiz bölgesinin standardını yükselttik"
YEREL HABERLER Başkan Olay: "Bertiz bölgesinin standardını ...
Baraj gölüne düşen otomobildeki 2 asker hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Baraj gölüne düşen otomobildeki 2 asker hayatını ...
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu
Otomobil baraj gölüne devrildi: Astsubay ve arkadaşı hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobil baraj gölüne devrildi: Astsubay ve arkadaşı ...
Sıcaktan tansiyonu yükselip aort damarı yırtıldı, erken müdahaleyle kurtarıldı
YEREL HABERLER Sıcaktan tansiyonu yükselip aort damarı yırtıldı, ...
Soltıkhanov: “Kadirov, Rusların emellerine hizmet ediyor"
YEREL HABERLER Soltıkhanov: “Kadirov, Rusların emellerine hizmet ...
Elbistan’da yağlık ayçiçeğinde çayır tırtılına karşı teyakkuza geçildi
YEREL HABERLER Elbistan’da yağlık ayçiçeğinde çayır tırtılına karşı ...
Aromatik Yağlar ve Arı Ürünleri Festivali başladı Kahramanmaraş'taki festival ile çiftçiye destek olunması hedefleniyor
YEREL HABERLER Aromatik Yağlar ve Arı Ürünleri Festivali ...
Kahramanmaraş’ta silahlı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta silahlı kavga: 2 yaralı
Gelin ve damadın aracı bisiklet Kahramanmaraş’ta bisikleti gelin aracı gibi süsleyip, 12 kilometre yol kat ederek yel değirmeninde halay çekip fotoğraf çektirdiler
YEREL HABERLER Gelin ve damadın aracı bisiklet Kahramanmaraş’ta ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.