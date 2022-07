Elbistan’da festival coşkusuna on binler eşlik etti

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde ünlü halk ozanı Aşık Mahzuni Şerif anısına düzenlenen Elbistan Festivali, on binlerce kişinin katıldığı Haluk Levent konseri ile başladı.

Başta Elbistanlılar olmak üzere çevre il ve ilçelerden gelen on binlerce kişiyi buluşturan Elbistan Festivali, kortej yürüyüşü ile start aldı. Atlı zabıta ekipleri ve bando ile mehter takımı eşliğinde Şehit Er Rahmi Koldan Meydanı'nda festival meşalesi yakıldı. Dulkadiroğlu Caddesi'nde devam eden kortej, Ahmet Karacabey Caddesi'nden geçerek tekrar başladığı noktada sona erdi. Korteje Güney Kore’den gelen misafirler de katılarak, Elbistanlıları otobüsün üzerinden selamladı. Elbistan Belediyesi’nin bu yıl ünlü halk ozanı Aşık Mahzuni Şerif anısına düzenlendiği festivalin ilk konseri büyük ilgi gördü. Bir hafta sürecek festivalin yapıldığı Pınarbaşı mesire alanı tıklım tıklım dolarken, ünlü sanatçı Haluk Levent unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Alanı dolduran kalabalık, hep bir ağızdan Levent’in seslendirdiği türkü ve şarkılara eşlik etti.

“Elbistan tek yürek" diyen Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Elbistan’ı buradan Amerika’ya kadar duyurduk. Türkiye’nin en iddialı festivalini yapmaya kararlıyız dedik ve inşallah başaracağız. Bu sene Aşık Mahzuni Şerif anısına bu festivali düzenliyoruz. Vefatından 20 yıl sonra kendi topraklarında ve memleketinde Aşık Mahzuni Şerif’i anacağız. Aşık Mahzuni Şerif hepimizi birleştirdi, hepimizin ortak değeri. Elbistan’dan tüm dünyaya Elbistan’ı tanıtacağız. Tüm siyasi partilerimiz, odalarımız, esnaflarımız, vatandaşlarımız hep buradalar. Biz birlikte çok güçlüyüz. Bugün bunu hep beraber gösterdik. Elbistan ayakta ve festivale sahip çıktı. 128 ülkeye Elbistan’ın adını duyuruyoruz. Avrupa’nın her kentinde yayınlar yaptık. Elbistan’a değer, ne yapsak az. Elbistan’ı daha da ileri götürme adına ne gerekiyorsa yapacağız” şeklinde konuştu.

Festival süresince kente yaklaşık 1 milyon ziyaretçi beklediklerini dile getiren Başkan Gürbüz, “Pınarbaşı mesire alanı dolu. Aşık Mahzuni Şerif gibi, Abdurrahim Karakoç gibi değerleri çıkaran toprak, birlik ve bütünlüğün mihenk taşı olur. Esnaflarımıza katkıları nedeniyle teşekkür ediyorum. Bizim dışımızda çok çeşitli kurumlarımız ve esnaflarımız bize destek verdi” ifadelerini kullandı.

