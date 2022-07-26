Elbistan’da kayısı için tarla günü etkinliği

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yaklaşık 4 bin ailenin geçim kaynağı olan kayısı için tarla günü etkinliği düzenlendi.

İlki geçtiğimiz yıl yapılan tarla günü etkinliğinde ilçenin farklı bölgelerinde yetişen 10’larca çeşit kayısı, stantlarda ikram edilerek katılımcıların damaklarını tatlandırdı.

Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret belgesi ile tescillenen Malatya kayısısı hinterlandındaki Elbistan kayısısının tanıtımı amacıyla Ziraat Odası ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce Büyükyapalak Mahallesi’nde ortaklaşa düzenlenen tarla günü etkinliğine Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Nurhak Kaymakamı Ferhat Gür, Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Recep Üncü, Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çitil, çevre ilçelerin ziraat odası başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.

Organizasyonda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından katılımcılara hitaben konuşan ilk isim Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut oldu.

Elbistan kayısısının tanıtımı için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirten Başkan Bulut, “Ne yazık ki kayısımız zirai dona maruz kaldı. Dolu hasarı da eklenince rekoltemiz düşük. Elbistan’ımızın kayısısı, Malatya merkez olmak üzere coğrafi işaret belgesi ile tescillendi. Daha geniş ve kapsamlı bir tarla günü ya da festival düzenlemeyi isterdik. Çiftçilerimize hayırlı olsun” dedi.

Daha sonra mikrofona davet edilen Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çitil ise, kayısı yetiştiriciliğinin kent genelinde 4 bin ailenin geçimine katkı sunduğunun bilgisini verdi.

87 bin 650 dekar alanda kayısı yetiştiriciliği yapıldığını dile getiren Çitil, “İlçemiz, yaklaşık 1 milyon 25 bin dönüm tarım arazisine sahiptir. Burada tarla tarımı, tahıl ve endüstriyel bitki yetiştiriciliğinin yanında meyve yetiştiriciliği yapılmaktadır. Kayısı yetiştiriciliği de 87 bin 650 dekar alan birinci sırayı almaktadır. İlçemizde yıllık 39 bin ton civarında kayısı rekoltemiz bulunmaktadır. Yaklaşık 4 bin ailemizin geçimine katkı sunmaktadır. İlçemiz, kayısı yetiştiriciliğinde önemli bir merkez konumundadır. Biz de üzerimize düşen görevi eksiksiz olarak yerine getiriyoruz. Kayısının tanıtımı ve üretim alanının arttırılması, markalaşma ve ihracata yönelik çalışmalar için önem arz etmektedir. Üreticimizin pazar sorununu ortadan kaldırmak için bu tür girişimleri önemsiyoruz. Programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir de; “Ekili alan bakımından Malatya’dan sonra 100 bin dekarla Türkiye ikincisiyiz. Üretimde ise maalesef Elbistan’da yaşanan zirai don olayından dolayı 7.sırada yer alıyoruz. Bu tür afetlerin olmaması en büyük dileğimiz. Böylece Türkiye’de üretimde de söz sahibi oluruz. Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Programın son konuşmasını ise Elbistan Kaymakamı Özkan Demir yaptı.

Kayısı hasadımızın bol ve bereketli olması temennisi ile sözlerine başlayan Kaymakam Demir, “Çiftçilerimizin alın terinin ve emeklerinin karşılığını alması çok önemli. Çiftçilerimiz ayakta kalırsa ülkemiz ayakta kalır. Dünyanın içinden geçtiği bu zor dönemde üretimin önemini hepimiz çok daha iyi anlamış bulunuyoruz. Üreteceğiz; üretmekten başka bir çıkışımız da çaremiz de yok. Bu hasat günü, bereket için, çiftçilerimizin daha fazla kazanması için bir vesile olur. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Konuşmaların ardından en güzel kayısı yarışması düzenlendi. İlçedeki mahallelerde üreticilerin bahçelerinden toplanan 15 kayısı çeşidi, jüri tarafından değerlendirildi. Yarışma sonunda dereceye giren 3 üreticiye Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut tarafından altın hediye edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.