Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 3 tutuklama

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda F.D. ve A.Y. isimli şüpheliler yakalanırken, uyuşturucu sevkiyatı esnasında R.M. isimli şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda çeşitli miktarlarda farklı uyuşturucu maddeler ile bir adet av tüfeği ve uyuşturucu madde paketleme aparatları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.