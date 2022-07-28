İş yerinde kenevir yetiştiren zanlı tutuklandı

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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde iş yerinde kenevir yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, M.D.'nin çalıştığı iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda yetiştirmekte olduğu, toprağa ekili 88 kök kenevir bitkisi ve 1 kilo 800 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan M.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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