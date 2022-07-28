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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Buray konser verdi balta ve satırla dondurma kesti

İHA

Buray konser verdi balta ve satırla dondurma kesti

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Aşık Mahzuni Şerif anısına düzenlenen Elbistan Festivali’nde sahneye çıkan sanatçı Buray, balta ve satırla Maraş dondurması kesti.
Elbistan Belediyesi’nin düzenlediği Elbistan Festivali’nin 3. gününün konuğu Buray oldu. Severek dinledikleri sanatçıları yakından görmek isteyen gençler, saatler öncesinden sahne önünde yer tutma telaşına girdi.
Sahnede yerinde duramayan Buray, performansı ile göz doldurdu. Buray, zaman zaman hareketli zaman zaman da slov parçalar seslendirdi. Birbirinden hit eserleri, kendisini dinlemeye gelen gençlerle hep bir ağızdan seslendiren Buray, sahneye çıkarılan tonlarca ağırlıktaki Maraş dondurmasını Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’le birlikte kesti.
Programda; Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz tarafından konuk sanatçı Buray’a yörede yetiştirilen ve hasadına başlanılan lavanta demeti takdim edildi.
Buray, festivalin atfedildiği Aşık Mahzuni Şerif’in ‘Çeşmisiyahım’ ile yörenin ünlü şairlerinden Abdurrahim Karakoç’un ‘Mihriban’ adlı eserinin yanı sıra çok sayıda şarkı ve türküyü seslendirdi.
Festivalin düzenlendiği Pınarbaşı mesire alanını dolduran katılımcılar, Buray’ın şarkılarını ve türkülerini hep bir ağızdan seslendirdi.
Festivalde bu akşam Koray Avcı, 29 Temmuz'da Ali Kınık, 30 Temmuz'da Demet Akalın, 31 Temmuz'da Della Miles ve Yavuz Bingöl sahne alacak.

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