Elbistan’da ilk kez ekildi: Susuz yetişiyor, kilosu 100 liradan satılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elbistan’da ilk kez ekildi: Susuz yetişiyor, kilosu 100 liradan satılıyor

İHA

Elbistan’da ilk kez ekildi: Susuz yetişiyor, kilosu 100 liradan satılıyor

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Türk mutfağında önemli bir yere sahip olan kimyon, ilk kez ekildi. Kilosu 100 liradan alıcı bulan kimyonun deneme ekimleri umut verdi.
Anavatanı Hindistan olan ve Türk mutfağında özellikle et yemekleri ile kebapların vazgeçilmezi kimyonun, Elbistan’da ilk kez deneme ekimi yapıldı. İlçeye bağlı Kalaycık Mahallesi’nde 150 dekar kıraç araziye ekimi yapılan kimyon, hasat aşamasına gelirken; diğer bölgelere göre oldukça iyi bir verim bekleniyor.
İlçeye bağlı Kalaycık Mahallesi Tekepınar mezrasında uzun yıllardır çiftçilik yapan Ayhan Erdoğan, daha önceleri buğday ve arpa yetiştirdikleri 150 dönümlük alana kimyon ektiklerini söyledi.
İzmirli bir firma aracılığı ile temin ettikleri kimyon tohumlarını, Nisan ayı ile birlikte toprakla buluşturduklarını kaydeden Erdoğan, kısa süre içinde de hasada başlayacaklarını bildirdi.
Kimyonun, özellikle de kıraç arazilerde alternatif ürün olacağını düşündüğünü belirten Erdoğan, “Kimyon yetiştiriciliği Elbistan’da bilinmeyen bir şey. Daha önce ekimi yapılmamış. Biz, İzmirli bir firma aracılığı ile bu işe başladık. 150 dekar arazimizi değerlendirdik. Organik ürün yetiştiriyoruz. Nisan ayında ekimi yapmıştık. Mibzerle ekim yapıldı. Bu üründe yabani otla mücadele yapılıyor. Ot alımı ve çapasını yaptık. Şuanda da toplandı ve önümüzdeki günlerde de biçerdöverle son haline getireceğiz” dedi.
Elbistan’daki deneme ekiminden dekara 2030 kilogram arası ürün beklediklerini anlatan çiftçi Ayhan Erdoğan, “Şu an bizlere söylenen verimin de diğer bölgelere göre iyi olduğu yönünde. Dönüme 2030 kilogram arası bir verim alacağız inşallah. Bu da 150 dekar araziden 3 tonun üzerinde bir ürün elde edeceğimiz anlamına geliyor. Bu araziye buğday ya da arpa ekseydik gelir oranında da ciddi fark olacaktı. Kilogramı da 100110 TL arasında değişiyor” bilgilerini verdi.
Verim ve gelir oranına göre ekim alanını artırmayı düşündüklerini vurgulayan Erdoğan, “Tabi bu sene deneme ve önümüzü görme açısından önemliydi. Umut vaat eden bir sonuçla karşılaşmamız halinde seneye daha fazla ürün ekmeyi düşünebiliriz. Tarla hazırlıklarımıza sonbaharda başlayacağız. Önceden sürüm yapılması halinde verimin daha da artacağını öngörüyoruz. Bekleyip göreceğiz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bardakla kör eden avukata ilk duruşmada tahliye
YEREL HABERLER Bardakla kör eden avukata ilk duruşmada tahliye
Buray konser verdi balta ve satırla dondurma kesti
YEREL HABERLER Buray konser verdi balta ve satırla dondurma kesti
İş yerinde kenevir yetiştiren zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER İş yerinde kenevir yetiştiren zanlı tutuklandı
Otomobil alev alev yandı
YEREL HABERLER Otomobil alev alev yandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.