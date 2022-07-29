Hayvanlarını yolun karşısına geçirirken canından oldu

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde hayvanlarını yolun karşısına geçirmek isteyen bir kişi otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı kırsal Arıtaş Mahallesi’nde yaşandı. Yoncalık Caddesi’nden hayvanlarını yolun karşısına geçirmek isteyen 33 yaşındaki Mustafa Börk’e, D.A. yönetimindeki 1YJQ285 yabancı plakalı otomobil çarptı. Kazada, Börk olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde yolcu olarak bulunan F.B.A. ile C.N.A. hafif şekilde yaralandı. Otomobilin çarptığı 3 büyükbaş hayvan da telef oldu.
Mustafa Börk’ün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından mahalle mezarlığında defnedildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.