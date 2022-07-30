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Elbistan’da Ali Kınık’a sevgi seli

İHA

Elbistan’da Ali Kınık’a sevgi seli

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde düzenlenen Elbistan Festivali’nin 5.gününde ünlü sanatçı Ali Kınık, sahne aldı.
Elbistan Belediyesi’nin Aşık Mahzuni Şerif anısına düzenlediği Elbistan Festivali devam ediyor. Elbistan Festivali’nde; Haluk Levent, Velet, Derya Uluğ, Buray ve Koray Avcı gibi ünlü isimlerin konserlerinin ardından sahne sırası Ali Kınık’a geldi. Gündüz bölümünde birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapan Elbistan Festivali, Pınarbaşı mesire alanında insan selini bir araya getirdi. Ali Kınık’ın hayranları ve sevenleri, platformun önünde yer bulabilmek için adeta bir biri ile yarıştı.
Ünlü sanatçı Kınık, sevilen parçalarını peş peşe seslendirdi.
Kınık, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ü sahneye davet etti. Başkan Gürbüz ve Kınık, dillerden düşmeyen ‘Koca reis’ şarkısını birlikte söyledi. Başkan Gürbüz, Kınık’a Türk bayrağı ve lavanta demeti hediye etti.
Başkan Gürbüz’ün çiçek takdimi sonrasında konserine devam eden Ali Kınık, Elbistanlı şehitler başta olmak üzere tüm şehitlere için şarkı seslendirdi.
Kınık, sahnede balta ile dondurma kesti.

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