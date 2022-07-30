Doğaseverler kamp ve doğanın tadını çıkardı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen doğa kampının ilki Başkonuş Yaylası’nda gerçekleştirildi. Yaklaşık 3 gün süren etkinlikte katılımcılar kampın ve doğanın tadını çıkardı.

Büyükşehir Belediyesi, çeşitli sosyal etkinlikleri vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. "Doğada Hayat Var" sloganıyla doğaseverlere yönelik birçok etkinlik gerçekleştiren belediye, şimdi de Doğa Kampı etkinliğini hayata geçirdi. Başkonuş Yaylası’nda gerçekleştirilen kampa toplamda 35 doğasever katıldı. Yaklaşık 3 gün süren etkinlikte katılımcılar kampın ve doğanın tadını çıkardı. Çeşitli etkinliklerle doyasıya eğlenen katılımcılar, gerçekleştirilen etkinlikten duydukları memnuniyeti belirtiler.

Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü’nden doğa kampına ilişkin yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak çeşitli sosyal etkinlikleri hemşerilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz doğa yürüyüşlerine ilave olarak doğa kampı etkinliğimizi de hayata geçirdik. Önümüzdeki süreçte de doğa kampı etkinliğimizde doğaseverlerle düzenli olarak bir araya gelmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

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