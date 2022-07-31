Şehit uzman çavuş, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlanacak

Ömer KOÇ/KAHRAMANMMARAŞ, (DHA)-PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde arı sokması sonucu akut-alerji krizi geçirip, şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Burak Keçe'nin (26) cenazesi, Kahramanmaraş'ta toprağa verilecek.
Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde arı sokması sonucu akut-alerji krizi geçirip, şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mehmet Burak Keçe'nin acı haberi, Samsun'daki babası Sayım Keçe ile Ankara'daki annesi Nurdan Keçe'ye yetkililerce ulaştırıldı. Şehit Keçe'nin cenazesi ise memleketi Kahramanmaraş'ta düzenlecek törenin ardından Şeyh Adil Mezarlığı'nda toprağa verilecek. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2022-07-31 10:39:03
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