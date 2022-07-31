Kahramanmaraş'ta aynı bölgede iki kaza: 6 yaralı

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Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde peş peşe meydana gelen iki aynı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, ElbistanGöksun karayolu Kabaağaç Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ilk kazada M.B. idaresindeki otomobil yoldan çıkarak şarampole uçtu. Metrelerce sürüklenen otomobil takla atarak durabilirken, bu kazanın hemen ardından B.K'nin kullandığı 46 AFP 225 plakalı otomobil 46 U 3740 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri ile araçlardaki 4 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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