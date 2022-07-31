Şehit uzman çavuş, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı (3)

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ŞEHİTLİKTE GÖZYAŞL.ARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesinde arı sokması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Burak Keçe'nin cenazesi, hastane morgundan alındıktan sonra Ulu Cami'ye getirildi. Burada düzenlenen törene Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri, 2'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehidin ailesi ile vatandaşlar katıldı. Törende şehidin yakınları Türk bayrağına sarılı tabuta kapanarak gözyaşı döktü. İmamın helallik alıp cenaze namazını kıldırmasının ardından şehit Mehmet Burak Keçe'nin cenazesi götürüldüğü Şeyh Adil Mezarlığı'ndaki şehitlikte gözyaşları arasında toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2022-07-31 17:36:07



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