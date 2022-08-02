Yol kenarında yaralı buldukları doğana yardım eli uzattılar

Kahramanmaraş’ta bir sürücü tarafından yol kenarında bulunan yaralı doğan koruma altına alındı.
KahramanmaraşKayseri karayolunun 125'inci kilometresinde yol kenarında yaralı halde doğanı gören bir sürücü, aracından inerek yardım etmek istedi. Doğanı yakalayan vatandaş, daha sonra sıcaktan bitkin düşen kuşa şişe ile su verdi.
O anları cep telefonu ile kaydeden Sefer Sağır ise arkadaşı ile beraber doğanı daha sonra araca alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Göksun Şube Şefliği görevlilerine teslim etti.
Burada tedavi altına alınan yaralı doğanın iyileştikten sonra doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.
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