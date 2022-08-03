Yıldırım düşen 600 yıllık çınar ağacı yıllara meydan okuyor

Kahramanmaraş'taki Cödden Vadisi’nde yıldırım düşmesi sonucu içi yanan 600 yıllık çınar ağacı yıllara meydan okuyor.

Göksun ilçesinde bulunan 600700 yıllık tarihi çınar ağaçları yıllara meydan okuyor. Yıldırım düşmesi sonucu içi yanmış olmasına rağmen baharda yeniden yeşeren tarihi çınar ağacı ise görenlerin ilgisini çekiyor. Bölgenin doğa fotoğrafçılarının uğrak yeri olduğunu söyleyen fotoğrafçı Mehmet Gören, “Göksun doğa harikası bir yer. Yaz ve kış görülmeye değer. Göksun Cödden Deresi fotoğraf sanatçılarının uğrak yeri. Cödden Deresi yaklaşık 500 ve 600 yıllık çınar ağaçlarını bünyesinde barındırıyor. 600 yıllık çınar ağacına yıldırım düşmesi sonucu içi yanmış olması ilgimizi çekti. Biz de bu kareleri fotoğrafladık. Buralar gezilmesi ve görülmesi gereken bir bölge” ifadelerini kullandı.

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