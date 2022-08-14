Patoz makinesine düşen çiftçi, öldü

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Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, patoz makinesine düşen çiftçi Menderes Karakuzu (51), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Hacınınoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Menderes Karakuzu'nun buğday saplarını patoz makinesine attığı çuvalın ucu makineye sıkıştı. Karakuzu, çuvalı çekip kurtarmak isterken dengesini kaybederek patoz makinesine düştü. Karakuzu'yu görenler hemen makineyi durdururken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Karakuzu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin çalışmasının ardından makineden çıkarılan Karakuzu'nun cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2022-08-14 20:03:44



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