Kahramanmaraş'ta, silahlı kavga kamerada



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta 1 kişinin yaralandığı silahlı kavga, cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre M.G. ve Y.E.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce M.G., tabancasıyla Y.E.K.'ya ateş etti. Cep telefonu kamerasıyla da kaydedilen olayda M.G., kaçmaya çalışan Y.E.K.'nin peşinden koşarak yakaladı. İkili daha sonra yere düşüp boğuşmaya başladı ve M.G. bu sırada da tabancasını ateşlemeye devam etti. Kavga edenleri ayırmaya çalışmaya giden bir kişi ise bir başka kişinin "Elinde tabanca var" diyerek uyarması üzerine uzaklaştı. Yaşanan arbede sırasında Y.E.K. karnına isabet eden kurşunla yaralanırken, M.G. ise yaya olarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Y.E.K., ilk müdahalenin ardından ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Olaydan sonra yakalanan M.G. ise emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildi adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2022-08-18 19:14:41



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