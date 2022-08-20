Erbakan: İktidarın Suriye ile yakınlaşma çabalarını olumlu bir adım olarak görüyoruz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erbakan: İktidarın Suriye ile yakınlaşma çabalarını olumlu bir adım olarak görüyoruz

DHA

Erbakan: İktidarın Suriye ile yakınlaşma çabalarını olumlu bir adım olarak görüyoruz


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Suriyelilerin can güvenlikleri teminat altına alınarak ülkelerine gönderilmesi gerektiğini belirterek, "İktidarın Suriye ile yakınlaşma çabalarını her ne kadar gecikmiş olsa da olumlu bir adım olarak görüyoruz. Suriye yönetimiyle anlaşılması ve ülkemizde Suriyeli misafirlerimizin can güvenlikleri de teminat altına alınmak şartıyla ülkelerine gönderilmesi gerektiğini ifade ediyoruz" dedi.
Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş İl Teşkilatı, 2'nci Olağan Kongresi'ni Genel Başkan Fatih Erbakan'ın katılımıyla gerçekleştirdi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongre, İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Divanın oluşturulmasının ardından kürsüye çıkan Fatih Erbakan, Yargıtay'ın açıkladığı resmi rakamlara göre Yeniden Refah Partisi'nin Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olduğunu söyledi. Hedeflerinin her ay 50 bin yeni üye yapmak olduğunu kaydeden Erbakan, konuşmasının devamında iktidarı eleştirdi. Ülkeyi kim yönetirse yönetsin iktidarın başarılı olmasından ve millete iyi işler yapmasından milli görüşçüler olarak memnun olacaklarını ancak ülkenin ehil kadrolar tarafından yönetilmediğini kaydeden Erbakan, Türkiye'nin sosyal ve ekonomik anlamda çöküşe doğru gittiğini söyledi. Erbakan, şöyle devam etti:
"Hepinizin bildiği gibi geçtiğimiz günlerde iktidar partisi 21'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı. 21'inci kuruluş yıl dönümü münasebetiyle AK Parti Genel Başkanı Sayın Tayyip Erdoğan, 20 yılı tek başına iktidar olmak üzere aradan geçen 21 yılda partisinin çok büyük başarılara imza attığını ifade etti ve tam ifadesiyle söylüyorum 'Her alanda tarih yazan, gıptayla bakılan kalkınan bir Türkiye var' dedi 21'inci kuruluş yıl dönümü toplantısında. Burada sayın Erdoğan'a katılıyorum. Türkiye gerçekten de şu anda tarih yazıyor ancak nasıl tarih yazıyoruz. Gıda enflasyonunda dünya şampiyonu olarak tarih yazıyoruz. Genel enflasyonda dünya 6'ncısı olarak tarih yazıyoruz. Tarihimizde ilk defa yüzde 200'lere varan yıllık enflasyonla tarih yazıyoruz. Tarihte görülmemiş zam yağmurlarıyla tarih yazıyoruz. 1 senede yüzde 100 değer kaybeden, pula dönen Türk Lirası ile tarih yazıyoruz."
'TÜRKİYE'NİN İFLAS RİSKİ PUANI 900 PUANA ÇIKARAK REKOR KIRDI'
20 yıllık AK Parti iktidarının sonunda kazananın ülke değil, imtiyazlı holdingler ve dolar milyarderleri olduğunu belirten Erbakan, şunları söyledi:
"Dolar milyarderlerinin sayısı 11'den 50'nin üzerine çıkmıştır. Milyarlarca dolar kaynak göz göre göre bir avuç imtiyazlı holdinge, azınlığa aktarılmıştır. Diğer taraftan işçi, memur emekli, küçük esnaf ve çiftçi perişan olmuştur alım gücü düşmüştür, fakirleşmiştir, bir de üstüne boğazına kadar borca batmıştır. Halkın bankalara borcu, AK Parti iktidara geldiğinde 6.6 milyar liraydı, bugün geldiğimiz noktada 1 trilyon 17 milyar liraya fırlamış. 20 senelik AK parti iktidarı sonunda halkın bankalara olan borcu 170 misli artmış. Özel sektörün banka borcu 88 milyar liraydı, bugün 5 trilyon liranın üzerine çıkmış. Cumhurbaşkanı ve iktidar partisi genel başkanı sayın Erdoğan, Türkiye'nin gıptayla bakılan kalkınmasından bahsediyor yine 21'nci yıl dönümü kutlamalarında. Sanayi üretimin milli gelir içindeki payını yüzde 24'ten yüzde 20'nin altına indirmişler. Tarım üretiminin milli gelir içindeki payını yüzde 12'den yüzde 5'e indirmişler, 2.1 milyon çiftçi kayıt sisteminden kaydını sildirip çiftçiliği bırakmış, ondan sonra gelmişler kalkınmadan bahsediyorlar. AK Parti iktidara geldiğinde kayıt sisteminde 2.6 milyon çiftçimiz vardı, 2022'nin başında 493 bin çiftçimiz kaldı. Ne tarım üretimi var, ne hayvancılık üretimi var, ne sanayi üretimi var. Geçen sene 100 bine yalın esnaf kepengini indirmiş iflas etmiş. Türkiye'nin iflas riski puanı 900 puana çıkarak tarihinde bir rekor kırmış, Türkiye iflas noktasına gelmiş. Bu nasıl kalkınmadır, nasıl gıptayla bakılan bir kalkınmadan bahsedebilir. Savaşın içerisindeki Ukrayna'nın iflas riski puanı 350, Türkiye'nin iflas riski puanı 900. Patatesi, buğdayı, unu, samanı, şekeri, ayçiçek yağını çerçöpü, ne bulursa ithal eden bir ülkenin kalkınmasından bahsedilebilir mi Allah aşkına. Kırmızı eti, canlı hayvanı, buğdayı, en temel ihtiyaçlarını dahi dışarıdan getirmek zorunda olan, dışarıya bağımlı olan bir ülkenin hangi kalkınmasından bahsedebiliriz.
Yeniden Refah iktidarında borç yok, faiz yok, vergi artışı yok, zam yok, ilave vergi, işsizlik, israf, haksız vergiler, kemer sıkma, acı reçete, kamu mallarını satıp yok etme, imtiyazlılara ve faize kaynak artıracağım diye milletin sıkıp suyunu çıkarak yok. Peki ne var Yeniden Refah iktidarında önce millet anlayışı var. Paylaşımda, yönetimde adalet var, yargıda adalet var, milli kaynak paketleri, işçiye, memura, emekliye gelir gelmez yüzde 150 maaş zammı var."
'SURİYE YÖNETİMİYLE ANLAŞILMALI'
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, konuşmasının sonunda Türkiye'de yaşayan Suriyelilerle ilgili düşüncelerini belirterek şöyle konuştu:
"Tabii ki iktidarın Suriye ile yakınlaşma çabalarını her ne kadar gecikmiş olsa da olumlu bir adım olarak görüyoruz. 'Zararın neresinden dönülürse kârdır' diye değerlendiriyoruz. Daha ilk başta düğmenin yanlış iliklenmesinden milyonlarca Suriyeli kardeşimiz yerinden yurdundan oldu, yüz binlerce Suriyeli kardeşimiz öldü, sakat, öksüz, yetim kaldı ve işin en sonunda hiçbir şey de elde edilemedi. Esad koltuğunda oturmaya devam ediyor, topraklarının tamamına yakını geri aldı, orada seçimleri yaptı 'Seçimi de kazandım' dedi ve bugün Halep'te, Şam'da, Suriye'nin değişik yerlerinde Esad, devlet başkanı olarak esnaf ziyaretleri yapıyor. 'Zararının neresinden dönülürse kârdır' diyoruz ve bir an önce Suriye yönetimiyle anlaşılması ve ülkemizde Suriyeli misafirlerimizin can güvenlikleri de teminat altına alınmak şartıyla ülkelerine gönderilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Bu noktadan sonra kendi vatanlarına dönmeleri kendiler için de bizler için de en hayırlı olandır. Ayrıca milli görüşçüler olarak önemli bir noktayı daha vurguluyoruz. Orada Sünni Arap nüfusun Türkiye'ye gönderilmesi ve orada boşlukta kalan bölgede ABD ve İsrail, PYD/YPG aracılığıyla bir terör devleti kurma planı var. Orada Suriyeli Araplardan oluşan bölgelerde bir teröristan devleti kurma planı var. O nedenle o bölgelerin boş kalmaması, buradaki Suriyeli Arap kardeşlerimizin, misafirlerimizin tekrardan kendi şehirlerine, kendi topraklarına dönmesi bu bakımdan da büyük önem arz etmektedir. İnşallah sağ salim, can güvenlikleri de temin edilerek bir an önce dönmeleri sağlanır diye ifade ediyorum." (DHA) DHA-Politika Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2022-08-20 20:42:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş'ta husumetli iki ailenin silahlı kavgasında 3 tutuklama
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta husumetli iki ailenin silahlı ...
Kahramanmaraş'ta zincirleme kaza: 4 yaralı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta zincirleme kaza: 4 yaralı
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, ...
Kahramanmaraş'ta aranan FETÖ üyesi 3 hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta aranan FETÖ üyesi 3 hükümlü ...
Yeşilin tonları arasındaki Döngel Şelalesi ziyaretçilerini serinletiyor
YEREL HABERLER Yeşilin tonları arasındaki Döngel Şelalesi ...
Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada 2 pazarcı yaralandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada 2 pazarcı yaralandı
Kahramanmaraş'ta, silahlı kavga kamerada
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta, silahlı kavga kamerada
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, ...
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı ...
Kahramanmaraş'ta kaçak av yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta kaçak av yapan 4 kişi suçüstü ...
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, ...
Kahramanmaraş'ta şehit aileleri ve gazilere aşure ikramı yapıldı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta şehit aileleri ve gazilere aşure ...
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.