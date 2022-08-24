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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Dünyanın en saçma binası'nın geciken yıkımına para cezası

DHA

'Dünyanın en saçma binası'nın geciken yıkımına para cezası


Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)GOOGLE'da 'Dünyanın en saçma binası' olarak ilk sırada çıkan 18 katlı binanın yıkımı geciktiği için müteahhit firmaya, günlük 1984 lira ceza uygulanmaya başlandı.
Kahramanmaraş İl Özel İdare Binası, inşa edildiği 1994'ten bu yana hem rengi hem yapısı ile dikkat çekti. İnternet arama motoru Google'a 'Dünyanın en saçma binası' yazılarak yapılan aramada ilk sırada çıkan binanın, ocak ayında başlanılan yıkım işlemleri sürüyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin projesi kapsamında kaldığı için yıkımı istenilen binanın tüm katları ile otoparkları yıkıldı, temel söküm işlemleri ise devam ediyor. Bu işlemlerden sonra temel doldurulup, yıkım çalışmaları tamamlanacak.
Yıkım çalışmaları sürse de müteahhit firmanın, sözleşmedeki teslim tarihine uymadığı belirtildi. Büyükşehir Belediyesi'nce firmaya süre verilirken, sözleşme gereği cezai yaptırım uygulanmaya başlandı. Müteahhit firmaya, ihale bedelinin 10 binde 3'ü oranında günlük 1984 lira ceza verildi. Firma, her geciken gün için söz konusu bedeli ödeyecek.
BELEDİYE, YIKIM İÇİN TARİH VERDİ
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nden de yapılan açıklamada ise "İşi süresinde bitiremeyen firmaya sözleşme hükümlerince cezai müeyyidelerin uygulanmakta olup, yıkım çalışması 10 Ekim tarihine kadar bitirilecek" denildi.
Geçen yıl 10 Kasım'da 6 milyon 615 bin liraya ihale edilen binanın yıkımı için yer teslimi, 20 Aralık 2021'de yapılmıştı. Sözleşmeye göre, binanın yıkımının 17 Haziran 2022'de tamamlanması istenmişti. Büyükşehir Belediyesi ise bu süre aşıldığı için 29 Haziran itibarıyla müteahhit firmaya, ceza kesmeye başladı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2022-08-24 16:32:10

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