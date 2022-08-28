Kahramanmaraş'ta orman yangını (2)

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"



İKİNCİ YANGIN ÇIKTI, 1 HEKTAR ALAN YANDI

Kahramanmaraş'ın Kısıklı mevkisindeki yangın devam ederken, Dulkadiroğlu ilçesinin Bulanık Mahallesi'ndeki ormandan da alevler yükseldi. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle alevler, söndürüldü. Bulanık'taki yangında 1 hektar alan zarar gördü.

İLK YANGIN SÖNDÜRÜLMEYE ÇALIŞILIYOR

Öte yandan Kısıklı bölgesindeki yangında ise ormanın sarp olması nedeniyle ekipler, alevlere güçlükle müdahale ediyor. 235 kişi, alevleri söndürmek için 9 arazöz, 2 su tankı, 4 dozer, 4 itfaiye aracı, 3 yangın ilk müdahale aracıyla karadan müdahale ederken; 7 helikopter ve 5 uçak ile de havadan destek veriliyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2022-08-28 17:49:17



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