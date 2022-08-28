Kahramanmaraş'ta orman yangını (4)

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KONTROL ALTINA ALINDI

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinin Kısıklı Mahallesi'nde öğle saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması yaptığı belirtildi.(DHA)Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ,(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2022-08-28 22:50:12



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