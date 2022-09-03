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Bakan Yanık: 26 milyon hane ziyaret edilecek

DHA

Bakan Yanık: 26 milyon hane ziyaret edilecek


İskender ZENGİN/ANDIIN (Kahramanmaraş), (DHA)AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 'Ulusal Hane Ziyaretleri' projesi kapsamında, 15 bin personel ile 26 milyon hanenin tek tek ziyaret edeceğini, engelli, yaşlı, hasta gibi yardıma ihtiyaç duyan birinin tespit edilmesi durumunda hem kendilerinin de hem de ilgili kurumların kişinin ihtiyaç duyduğu hizmeti sunacağını söyledi.
Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Kahramanmaraş'a gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, Andırın ilçesinde düzenlenen `Ailemizin Çınarları-Yayla Sonu Şenlikleri'ne´ katıldı.
Etkinliğe Bakan Yanık´ın yanı sıra Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, milletvekilleri, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.
Etkinlikte konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, hayata geçirileceği açıklanan 'Ulusal Hane Ziyaretleri' projesinin detaylarını paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın 2002´de iktidara geldiklerine 'Hükümdar değil, hizmetkar devlet olacağız' dediğini ve bu kapsamda 20 yıldır devletin hizmeti vatandaşın ayağına götürdüğünü söyleyen Yanık, "Önümüzdeki günlerde 'Ulusal Hane Ziyaretleri' programıyla 10 bine yakın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personelimiz, 5 bin de ASDEP personelimiz ile bütün sahaya dağılacağız. 26 milyon hanenin tamamına gireceğiz ve her birinde bu tetkikleri yeniden yapacağız. Böylece ihtiyacı olan vatandaşımızın ayağına giden bir sosyal devlet gereğini yerine getireceğiz. Bir başka hizmet modelimiz, kısaca SHM dediğimiz Sosyal Hizmet Merkezlerimizdir. Biri Andırın´da olmak üzere Kahramanmaraş´ta toplam 9 sosyal hizmet merkezimiz var. Bu merkezlerimiz çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazilere yani toplumumuzun her kesimine hizmet veriyor. Yapılan başvuruları değerlendirip incelemeler sonucunda uygun hizmet modellerinden vatandaşlarımızın yararlanması için çalışıyorlar. ASDEP, yani Aile Sosyal Destek Programı personelimiz az evvel ulusal hane ziyaretlerinde ifade ettiğim şekliyle gerçekleştirecekler. 2013´ten bu yana zaten ASDEP personelimiz eliyle bu hizmetimizi gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalar kapsamında 2017 yılından 2022´nin haziran ayına kadar Kahramanmaraş´ta 59 meslek elemanımız ile 150 bin 332 hane ziyareti sayısına ulaştık. Andırın´da bu şekilde ulaştığımız hane ziyareti sayısı ise 8 bin 285. Bu sayıyı inşallah daha da artıracağız" dedi.
`KADINA YÖNELİK ŞİDDET KIRMIZI ÇİZGİMİZ´
Engelli ve yaşlıların aileleri yanında bakımlarını sağlamak için onlara bakan vatandaşlara yönelik evde bakım yardımı sunduklarını kaydeden Bakan Derya Yanık, bakımı üstlenen aile üyesi, akraba veya vasiye olanlara maddi destek verdiklerini ifade etti. Kahramanmaraş´ta bu yardımdan 9 bin 714 vatandaşın yararlandığını ve 2006 yılından bu yana uygulanan bu model ile Kahramanmaraş´a 1.4 milyar TL bakım desteği sağladıklarının altını çizdi. Bakan Yanık, AK Parti hükümetinin her vatandaşın yanında olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bakımı üstlenen aile üyesi, akraba veya vasiye maddi destek veriyoruz. Kahramanmaraş´ta bu yardımımızdan 9 bin 714 vatandaşımız yararlanmış. 2006´dan beri uyguladığımız bu modelimiz kapsamında Kahramanmaraş´a 1.4 milyar TL bakım desteği sağladık. Ancak her durumda evde bakım mümkün olamayabiliyor. Buna da hazırlıklıyız. Kurum bakımına ihtiyaç duyan engelli ve yaşlılarımız için ihtisaslaşmış kuruluşlarımızda bakımlarını sağlıyoruz. Bakanlığımıza bağlı 3 huzurevinde 190 büyüğümüze hizmet veriyoruz. Aynı şekilde 63 kapasiteli engelsiz bakım merkezimizde bakıma ihtiyaç duyan engelli vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Bakanlık olarak tavizsiz ve büyük bir dikkatle çalıştığımız alanlardan birisi şüphesiz kadınlara yönelik faaliyetlerimiz. Her şeyden önce kadına yönelik şiddet bizim kırmızı çizgimiz. Bizim kırmızı çizgimiz olduğu kadar kültürümüzden aldığımız değerler, değer yargılarımız da Allahu Teala´nın eşrefi mahlukat saydığı insana saygıyı kıran, insanın izzeti nefsini kıran türlü kötü muameleyi tahkir eden, reddeden bir inanca sahibiz. Dolayısıyla bizim kırmızı çizgimiz olması aynı zamanda bizim maneviyatımızın, bizim inancımızın, değer yargımızın bir gereğidir. Gerek önleyici tedbirler alma ve buna yönelik çalışmalar yürütme noktasında, gerekse mağdurların yanında olma ve yönlendirici çalışmalar yapma noktasında birçok başlıkta farklı hizmet modellerimiz var. Kısaca ŞÖNİM dediğimiz Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüklerimiz bu konuda kritik bir öneme sahip. Bu merkezlerimizde şiddet mağdurlarına psikososyal destek hizmetinin yanında hukuki destek de sağlıyoruz.´´DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş / Andırın İskender ZENGİN
2022-09-03 15:00:28

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