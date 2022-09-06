Kahramanmaraş'ta atık kağıt deposunda yangın (1)

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Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, kağıt fabrikasının atık kağıt deposunda yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibince müdahale ediliyor.

Yangın, akşam saatlerinde GaziantepKahramanmaraş karayolu üzerindeki atık kağıt deposunda çıktı. Depodan yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2022-09-06 19:53:05



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