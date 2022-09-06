Kahramanmaraş'ta atık kağıt deposunda yangın (2)

BETON MİKSERLERİ SU TAŞIYOR
Kahramanmaraş'ta, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, kağıt fabrikasının deposundaki yangına 15 ekiple müdahalede bulunurken, yan taraftaki çimento fabrikasında bulunan beton mikserleri de bölgeye su taşımaya başladı. Mikserlerdeki su, beton pompaları aracılığıyla tepeden alevlerin üzerlerine püskürtülüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2022-09-06 20:38:06
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