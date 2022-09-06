Kahramanmaraş'ta atık kağıt deposunda yangın (2)

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



BETON MİKSERLERİ SU TAŞIYOR

Kahramanmaraş'ta, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, kağıt fabrikasının deposundaki yangına 15 ekiple müdahalede bulunurken, yan taraftaki çimento fabrikasında bulunan beton mikserleri de bölgeye su taşımaya başladı. Mikserlerdeki su, beton pompaları aracılığıyla tepeden alevlerin üzerlerine püskürtülüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2022-09-06 20:38:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.