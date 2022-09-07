Kahramanmaraş'taki yangında 20 ton atık kağıt yandı

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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta dün kağıt fabrikasının atık kağıt deposunda çıkan, ekiplerin 10 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında yaklaşık 20 ton atık kağıt yandı. Yangına müdahale sırasında 1 itfaiye eri de hafif yaralandı.

KahramanmaraşGaziantep kara yolu üzerindeki bir kağıt fabrikasının deposunda dün akşam saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale edilirken, 1 itfaiye eri kağıt balyasından düşerek yaralandı. Alevlerin büyümesi ve itfaiye ekiplerinin yetersiz kalması üzerine yan taraftaki çimento fabrikasında bulunan beton mikserleri ile yangın yerine su taşındı. Mikserlerdeki su, beton pompaları aracılığıyla tepeden alevlerin üzerlerine atıldı. Ekiplerin çalışmasıyla alevler 10 saat sonra kontrol altına alınıp söndürüldü.

20 ton atık kağıdın kül olduğu yangının çıkış nedeni araştırılıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2022-09-07 10:52:00



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