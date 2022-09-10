Denizi olmayan Kahramanmaraş'ta balık festivali



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)DENİZİ olmayan Kahramanmaraş'ta balık festivali düzenlendi. Festivalde 10 bin kişiye 4 ton balık ikram edildi.

Baraj göletleri ve havuzlarda balık yetiştiriciliğinin yapıldığı Kahramanmaraş'ta geleneksel olarak düzenlenen, 'Balık Festivali'´nin 3´üncüsü, Milli İrade Meydanı'nda yapıldı. Kahramanmaraş Balıkçılar Derneği öncülüğünde gerçekleştirilen festivalde şehrin plaka koduna ithafen 46 metrelik mangalda pişirilen alabalıklar halka ikram edildi.

Festivalde konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kentin birçok sektörde öncü olduğunu belirterek, "Ama denizi olmayan bir yerde balıkçılığın öne çıkması ve ihracat yapıyor olmamızın ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz" dedi.

'18 MİLYON DOLARLIK İHRACATIMIZ VAR'

Tarım ve Orman İl Müdürü Ramazan Bilir ise Kahramanmaraş'ın, balıkçılıkta önemli yere sahip olduğunu söyleyerek, "Kahramanmaraş, denizi olmamasına rağmen balıkçılık sektöründe söz sahibi bir ildir. 52 işletme, yaklaşık 7 bin 500 ton alabalık üretimimiz mevcut. Bu balığın yaklaşık 2 bin 400 tonu ihraç edilmektedir. İhraca konu olan balık miktarı, ilimize 18 milyon dolar civarında gelir getirmektedir. Hedefimiz, 2023'te 7 bin 500 ton olan üretimi 17 bin tona çıkarmaktır" diye konuştu.

Kahramanmaraş Balıkçılar Derneği Başkanı İbrahim Sarı, 2 gün sürecek festivalde 10 bin kişiye 4 ton balık ikram ettiklerini söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2022-09-10 14:58:42



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