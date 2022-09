AK Parti'li Kurtulmuş: 'İktidara gelirsek Türkiye'yi yöneteceğimiz planlar budur' demelerini bekliyoruz

Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)AK PARTİ Genel Başkanvekili Numan Kurtuluş, Kahramanmaraş'ta partisinin genişletilmiş il danışma meclisi toplantısında yaptığı konuşmada 6'lı masanın adayının kendilerini ilgilendirmediğini ancak Türkiye'nin ekonomi, terör ve savunma sanayindeki düşüncelerinin kendilerini ilgilendirdiğini belirterek, "Onun için bir an evvel kafa karışıklıklarını sona erdirmelerini ve milletin karşısına dürüstçe çıkarak 'İktidara gelirsek Türkiye'yi yöneteceğimiz formüller, planlar budur' demelerini bekliyoruz" dedi.

AK Parti Kahramanmaraş İl Teşkilatı, genişletilmiş il danışma meclisi toplantısı AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, milletvekilleri, belediye başkanları ve partililerin katılımıyla gerçekleştirdi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda konuşan Numan Kurtulmuş, 2023 seçimleri için eylül ayı itibariyle kum saatini ters çevirdiklerini ve kum tanelerinin yavaş yavaş aşağıya akmaya başladığını söyledi.

'ALLAH'TAN ZAMAN ZAMAN BÖYLE AŞIRILIKLARI ORTAYA KOYUYORLAR'

Ömrü olana 2023 Haziran'ın yarın için yakın bir zaman olduğunu bu nedenle kalan her bir günün iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, AK Parti'nin yerli ve milli bir parti olduğunu belirtti. Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Diğerleri yerli ve milli değil mi? Onu bilmem. Ama şunu söyleyeyim sadece bunu test etmek için; 2023 hedeflerini hangi parti ortaya koydu? 2053 vizyonundan kim bahsediyor? 2071 hedeflerinden kim bahsediyor? 2023 cumhuriyetimizin 100'üncü yıldönümü, 2053 İstanbul'un fethinin yıldönümü, 2071 Anadolu'nun kapılarının Müslüman Türklere açıldığı kutsal tarihin başlangıcıdır. İyi de herkesin ortak tarihi değil mi? Niye bu tarihlerden birisini CHP kendisi için ortak bir milli hedef olarak ortaya koyamadı? Niye diğerleri koyamadı, onların da tarihi değil mi? Lafa gelince cumhuriyetçiyiz diyorsunuz, cumhuriyetin 100'üncü yıldönümüyle ilgili bir tek şey ortaya koyabildiniz mi? Zaten gelmeyecekler, bu özellikleri olmadığı için millet 'Durun bir kenarda' diyor. Böyle olduğumuz için biz bu hedefleri ortaya koyabiliyoruz ama onların o dar beyinleri, o geri kafaları Türk tarihini kategorize ederek, sınıflara bölerek Osmanlı ile kavgayı kendisi için bir marifet olarak ortaya koyuyor. Allah'tan da zaman zaman böyle aşırılıkları ortaya koyuyorlar. Geçen hafta dinlediniz, ismini bile anmaya gerek yok, söylediğini bile hatırlatmaya gerek yok. Daha evvel de bir tanesi kalktı 'Ben başörtülü bir hakim olsa onun karşısında yargılanmak istemem' dedi. Bir başkası 'Ben başörtülü vali görmek istemem' dedi. Bir başkası, 4-6 yaş çocuklarla ilgili din dersi verilmesini gerici, çağ dışı bir gelişme olarak ifade etti. Allah'tan bunların ağızlarından zihinlerinin arkasındakileri ortaya koyuyorlar da hani bunlar değiştik değişiyoruz, helalleştik haramlaştık falan gibi bazı şeyler söylüyorlar ya, Allah'tan bunların değişmediğini, CHP'nin bu kafaları ortaya koyuyor. CHP, milletin değerlerine uzak durmaktan geri durmadığını da ortaya koyuyor. Yerli ve milli olmaktan kastım budur. Şimdi sadece şunu söylemek vazifemizdir. Bu kafa, Osmanlı'ya ve Selçuklu'ya mesafe içerisinde durur. Osmanlı da bizim Selçuklu da bizim cumhuriyet de bizim."

'DÜRÜSTÇE 'İKTİDARA GELİRSEK TÜRKİYE'Yİ YÖNETECEĞİMİZ FORMÜLLER BUDUR' DEMELERİNİ BEKLİYORUZ'

2023 Haziran'ında yapılacak seçimler için 6'lı masanın halen aday çıkaramadığını belirten Numan Kurtulmuş, şunları söyledi:

"6 artı 1'lik masanın, bunu da söyleye söyleye artık kızdılar. 'Yahu 1'incisi yok', o zaman söyleyin, 'Biz, HDP ile hiçbir şekilde seçim ittifakı yapmayacağız' deyin. Hodri meydan, 'HDP'nin oylarına ihtiyacım yok' deyin. Bir keresinde hanımefendi dedi ki HDP milletvekili, 'O koltuklarda oturuyorsanız bizim sayemizde oturuyorsunuz' dedi. Efendim kiminle nasıl ittifak yaptığınız bizi ilgilendirmez. 'Adayınızı belirleyin' diyoruz, 'Size ne bizim adayımızdan' diyorlar. Kardeşim, seçim tek kişiyle yapılmaz ki, seçim bir yarış işidir, en az 2 tane aday olması lazım. Bizim adayımız belli, Recep Tayyip Erdoğan, halkımızın oylarıyla yeniden cumhurbaşkanı olacak. Şimdi yeni bir toplantı yapacaklar, bu toplantı aday gündeme gelir mi gelmez mi en önemli konu bu. Henüz aday gündeme gelmeyecek gibi anlaşılıyor. Kiminle, hangi partilerle ittifak yapacakları bizi ilgilendirmez. Kimi aday yapacakları bizi hiç ilgilendirmez. Ama bizim ilgilendiğimiz taraf şudur. Türkiye'de iktidara geldiğiniz zaman terörle mücadelede nasıl bir program içerisinde hareket edeceksiniz? Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyindeki terör mevzilerine karşı yapacağınız işlem nedir? Türkiye'nin ekonomi politikasını ne yapacaksınız? Türkiye'nin mavi vatanla ilgili gelişimlerini devam ettirecek misiniz, ettirmeyecek misiniz? Türkiye'nin İHA'larını ve SİHA'larını daha da geliştirecek bir milli sanayi politikasını sürdürecek misiniz? Türkiye'nin mesela Ukrayna'da tahıl koridorunda gösterdiği gibi dengeli ve aktif bir dış politika izleyecek misiniz? Türkiye'nin Ukrayna-Rusya arasında olduğu gibi iki tarafla konuşabilen bir siyaseti sürdürebilecek misiniz? Biz bunu bilmek istiyoruz. Bir tanesi diyor ki 'İHA'lar, SİHA'lar insanlık suçudur. Savunma sanayini devam ettirmeyeceğiz.' Öte ki de cılız sesle diyor ki 'Gelirsek savunma sanayini devam ettireceğiz.' Peki, Libya hükümetiyle yaptığımız anlaşmayı sürdürecek misiniz? Bizi ilgilendiren tarafı budur. Onun için bir an evvel kafa karışıklıklarını sona erdirmelerini ve milletin karşısına dürüstçe çıkarak 'İktidara gelirsek Türkiye'yi yöneteceğimiz formüller, planlar budur' demelerini bekliyoruz. Bakın bugün sahadayız, her gün arkadaşlarımız sahada dolaşıyor. Milletimiz, bunlardan bir şey olmayacağını biliyor ve bunlara iktidar ihtimali vermiyor." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2022-09-14 20:39:03



