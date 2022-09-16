Kahramanmaraş'ta 1 kişinin öldüğü silahlı kavga kamerada



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta M.D., aralarında husumet olan Harun Azkara'yı (37) tabancayla vurarak öldürdü. Cinayet, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 01.30 saatlerinde İsmet Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında para meselesi yüzünden husumet bulunan M.D. ile Harun Azkara, sokakta karşılaşınca önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Kavga sırasında M.D., üzerindeki tabancayla Harun Azkara'ya peş peşe ateş etti. Azkara, hayatını kaybederken M.D. ise kaçtı.

Bu arada olay, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde M.D.'nin peş peşe ateş ettiği Harun Azkara'nın kaçmaya çalışırken yere yığıldığı görüldü.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2022-09-16 10:25:15



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