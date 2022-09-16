Kahramanmaraş'ta 1 kişinin öldüğü silahlı kavga kamerada (2)

SAKLANDIĞI PANSİYONDA YAKALANDI
Kahramanmaraş'ta, kavga ettiği Harun Azkara'yı tabancayla öldürdükten sonra kaçan M.D., Ilıca Mahallesi'nde, saklandığı pansiyonda polis operasyonuyla yakalandı. M.D.'nin yanı sıra yardım ettiği belirlenen H.G. de gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2022-09-16 12:39:09
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