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'Öğretmenim' deyip, kız çocuğuna araçta istismarda bulunan şüpheli tutuklandı

DHA

'Öğretmenim' deyip, kız çocuğuna araçta istismarda bulunan şüpheli tutuklandı


Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, kendisini 'öğretmen' olarak tanıtan Mustafa Gökot (27), otomobiline bindirdiği H.Y. (11) adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.
Olay, dün Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'nde meydana geldi. Ortaokul öğrencisi H.Y. okula giderken, iddiaya göre, yanında otomobil durdu. Sürücü Mustafa Gökot, kız öğrenciye kendisini 'öğretmen' olarak tanıtıp, okula götüreceğini söyledi. Gökot'a inanan H.Y. ise araca bindi. Bir süre sonra mahalle dışına çıkan Gökot, otomobilde H.Y.'ye cinsel istismarda bulundu. Çocuğun yaşadıklarını anlattığı öğretmenlerinin ihbarı üzerine jandarma ekipleri, Mustafa Gökot'u kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı. H.Y. tarafından da teşhis edilen Gökot, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 
2 YIL ÖNCE DE İSTİSMARDAN GÖZALTINA ALINMIŞTI
Öte yandan Mustafa Gökot'un, 2 yıl önce de 16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti. 4 kişinin istismarına uğradıktan sonra hamile kalan kızın annesinin ihbarıyla jandarma, aralarında Mustafa Gökot'un da olduğu 6 kişiyi gözaltına almıştı. Gökot dahil şüpheliler, adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2022-09-17 17:38:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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