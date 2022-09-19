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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Türk doktorlara güveniyorum' diyerek Türkiye'de ameliyat oldu

DHA

'Türk doktorlara güveniyorum' diyerek Türkiye'de ameliyat oldu


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)İNGİLTERE'den izne geldiği Kahramanmaraş'ta rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede kalp ameliyatı olması gerektiği söylenen Hasan Ergönül (56), yakınlarının 'İngiltere'ye götürelim orada ol' teklifini, 'Türk doktorlara güveniyorum' diyerek reddetti. Ergönül, Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu. Hem kendisinin hem de yakınlarının doktor konusunda çok araştırma yaptığını belirten Ergönül, "Burada ameliyat olmayı tercih ettim çünkü bizim hocalara daha çok güveniyorum" dedi.
35 yıldır İngiltere'de yaşayan Hasan Ergönül, yaklaşık 1 ay önce memleketi Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde izne geldi. Evinde aniden rahatsızlanan Ergönül, göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürüldü, buradan da Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan tetkiklerde damarlarının tıkanmak üzere olduğu belirlenen Ergönül, Kalp ve Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Kirişci tarafından kapalı yöntemle yapılan kalp ameliyatının ardından sağlığına kavuştu.
'DOSTLARIM İNGİLTERE'DE AMELİYAT OLMAMI TAVSİYE ETTİ'
Operasyon geçirmesi gerektiği söyleyince çok araştırma yaptığını, özellikle yakınlarının kendisini İngiltere'ye götürmek istediğini belirten Hasan Ergönül, Türkiye'de ameliyat olmayı tercih ettiğini söyledi. Ameliyatın ardından kısa sürede sağlığına kavuştuğunu görünce de Türkiye'de ameliyat olmakla doğru karar verdiğini anladığını kaydeden Ergönül, şöyle konuştu:
"Rahatsızlanınca Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürdüler, oradan da buraya sevk ettiler. Tetkiklerin sonucunda ameliyat yapılması gerektiğini söylediler. Burada ameliyat oldum. Aslında çok iyi bir araştırma yaptım, İngiltere'deki yakınlarım, dostlarım İngiltere'de ameliyat olmamı tavsiye ettiler. Araştırmalarımın sonucu burada ameliyat olmaya karar verdim. İngiltere'de de ameliyat olurdum, hatta çevremdekiler 'İngiltere'ye götürelim' teklifi yaptı. Ben de 'Türkiye'de ameliyat olacağım' dedim. Burada ameliyat olmayı tercih ettim çünkü bizim hocalara daha çok güveniyorum. Burada da Mehmet hocamı araştırdım kendisi de bana güven verdi. Ameliyatımı yaptı ve çok şükür şu an çok iyiyim. Kendisine çok teşekkür ediyorum."
'KISA SÜREDE TABURCU EDECEĞİZ'  
Ameliyatı yapan Doç. Dr. Mehmet Kirişci ise "Hastamız göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle hastanemize başvuruyor. Damarlarında çok ciddi darlıklar ve tıkanmak üzere olduğu tespit ediliyor. Kardiyoloji bölümü hocalarımız anjiyo ile açılmayacağı ve ameliyat olması gerektiğini söylüyorlar. Biz de hastamızı değerlendirdiğimizde ameliyat olması gerektiğini söyledik. Hastamız da burada ameliyat olmak istediğini söyledi ve biz de kendi kliniğimize aldık. Hazırlıkları tamamladıktan sonra kapalı yöntemle hastamızın kalp ameliyatını yaptık. Daha sonra servisimize aldık. Genel durumu gayet iyi olup kendisini kısa sürede taburcu edeceğiz" dedi. (DHA)DHA-Sağlık Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2022-09-19 09:58:21

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