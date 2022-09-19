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18 yıl önce göreve başladığı üniversitenin rektörü oldu

DHA

18 yıl önce göreve başladığı üniversitenin rektörü oldu


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi'nde 18 yıl önce göreve başlayan Prof. Dr. Alptekin Yasım, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle üniversitenin yeni rektörü oldu. Prof. Dr. Yasım, bugün düzenlenen törenle rektörlük mührünü Prof. Dr. Niyazi Can'dan teslim alarak görevine başladı.
2019 yılının Ekim ayında yayınlanan KHK ile Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi olarak atanan Prof. Dr. Alptekin Yasım, son yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile KSÜ rektörü oldu. Prof. Dr. Yasım, üniversitenin Cahit Zarifoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle görevine başladı. Törende 4,5 yıldır KSÜ Rektörlüğü grevini yürüten Prof. Dr. Niyazi Can, cübbeyi Prof. Dr. Alptekin Yasım'a giydirdikten sonra rektörlük mührünü teslim edip başlarılar diledi.  Prof. Dr. Yasım da Niyazi Can'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi verdi.
`ÜNİVERSİTEDE EN ÜST MAKAMA YÜKSELDİM´
Daha sonra bir konuşma yapan KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, akademik hayatına KSÜ'de başladığını söyledi. Prof. Dr. Yasım, "2004 yılında akademik hayatıma Yrd. Doç. Dr. olarak başladığım üniversitede şu anda en üst makama, yönetici makamına yükselmiş bulunmaktayım. Bunun için ne kadar şükretsem azdır. Beni bu göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve sayın YÖK başkanıma teşekkür ediyorum. Yine bu süreçte bana destek olan başta Sayın Mahir Ünal olmak üzere AK Parti yönetimine ve MHP yönetimine de teşekkür ederim" dedi.
Yapacağı ilk çalışmalar hakkında da açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Yasım, "Üniversitenin şehre ve halka açılan en büyük penceresi tıp fakültesidir. Son yıllarda tıp fakültesindeki birtakım sıkıntılardan dolayı büyük şikayetler meydana gelmiştir, yine pek çok kıymetli öğretim üyemiz tıp fakültemizden ayrılmıştır. Benden beklenen en öncelikli şeyin tıp fakültesindeki aksaklıkların giderilmesi olduğunun farkındayım. Uzun yıllardır bu fakültede çalışan bir öğretim üyesi olarak konuya hakimim ve gerekli adımları atacağız. Ayrılan öğretim üyelerimizi tekrar fakültemize kazandırmaya çalışacağız. Vatandaşların sağlık alanındaki beklentilerini karşılayacak ve en üst düzeyde sağlık hizmeti verecek bir hastane oluşturmak birinci önceliğimiz olacaktır. Yükseköğretim kurumları, o şehre katkı sağlayan kurumladır" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2022-09-19 16:10:28

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