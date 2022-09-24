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Bakan Kirişci: Ukrayna Tarım Bakanı, Bayraktar sayesinde sığınağa geçti (2)

DHA

Bakan Kirişci: Ukrayna Tarım Bakanı, Bayraktar sayesinde sığınağa geçti (2)


BAKAN VARANK İLE CEVİZ FESTİVALİNE KATILDI
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, '2023'e doğru şehir buluşmaları' programının ardından AK Parti Kahramanmaraş İl Teşkilatı'nı ziyaret etti. Daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü'nde yetiştirilen keklikleri doğaya bırakan Kirişci, çiftçilerle tarlada biber hasadına katıldı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci daha sonra Çağlayancerit ilçesine geçerek Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ceviz ve Kültür Festivali'ne katıldı.
BAKAN VARANK: TÜRKİYE'Yİ HAK ETTİĞİ YERLERE GETİECEĞİZ
Burada konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlık olarak bugüne kadar her zaman Kahramanmaraş'ın hizmetinde olduklarını ve bundan sonra da olmaya devam edeceklerini söyledi. Varank, "Belediye başkanımız geldi 'Çağlayancerit'in cevizi meşhur Sayın Bakanım. Biz bunun coğrafi işaretini aldık, reklamını Avrupa'da yapacağız ama bununla ilgili tesise ihtiyacımız var' dedi. O tesisle ilgili adımları attık, bu tesisi bu ülkeye kazandırdık. Cevizden bizim çiftçimiz, ilçedeki vatandaşlarımız daha katma değerli gelir elde etsinler, bunun önünü açtık. 2023'te şuna karar vereceğiz. Türkiye, kendi politikalarını uygulayan bir ülke mi olacak yoksa Avrupa'nın, Amerika'nın ağzının içine bakan bir ülke mi olacak? Bunun kararını 2023'te vereceğiz ve biz inanıyoruz ki Maraşlı hemşerilerimiz 2023'te doğru karar verecek ve inşallah biz Türkiye'yi hak ettiği yerlere hep beraber getireceğiz" diye konuştu.
Konuşmaların ardından kesilen kurdele ile ceviz işleme ve paketleme tesisinin açılışı gerçekleştirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2022-09-24 22:00:46

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