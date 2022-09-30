Elektronik kelepçe şartıyla ev hapsinde olan cinayet şüphelisi firar etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elektronik kelepçe şartıyla ev hapsinde olan cinayet şüphelisi firar etti

DHA

Elektronik kelepçe şartıyla ev hapsinde olan cinayet şüphelisi firar etti


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta Ali Akpınar'ı (64) öldürüp, oğlu ile torununu öldürmeye teşebbüs ettiği öne sürülen, elektronik kelepçe tedbiri uygulanarak ev hapsiyle tahliye edilen Cuma Temir (60), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmasının ardından çıkarılan yakalama kararı uyarınca eve giden ekipler tarafından bulunamadı. Güvenlik güçleri Temir'in yakalanması için çalışma başlattı.
Beşen Mahallesi'nde 23 Ağustos 2021 tarihinde, iddiaya göre Cuma Temir, arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan kuzeni Ali Akpınar, oğlu Servet ve torunu Metehan Akpınar'a tabancayla ateş edip kamyonetle kaçtı. Ali Akpınar hayatını kaybederken, oğlu ve torunu saldırıyı yara almadan atlattı.
Cuma Temir kısa süre sona güvenlik korucusu tarafından yakalanarak jandarma ekiplerine teslim edildi. Kendisini yakalayan korucuya, "Yarım saat önce yol üzerinde tabanca ile birine ateş ettim. Şahsın yere düştüğünü gördüm" diyen Temir, sevk edildiği savcılıkta susma hakkını kullandı. Temir, olaydan bir gün sonra 24 Ağustos 2021 günü çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.
DAVA AÇILMADAN TAHLİYE EDİLDİ
Cuma Temir hakkında 'Kasten öldürme´ ve `Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından soruşturma başlatılırken, olayın üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen dava açılmadı. Temir'in avukatı, 26 Ağustos günü 2'nci Sulha Ceza Mahkemesi'ne başvurarak müvekkilinin tahliye edilmesini talep etti. Aynı gün dilekçeyi işleme koyan mahkeme, Cuma Temir'in adli kontrol kararıyla tahliyesine karar verdi. Hakim, tahliye kararının gerekçesinde, Cuma Temir'in üzerine atılı suçun ağır ceza mahkemesi görevine giren işlerden olduğu Ceza Muhakemeleri Kanunu'na göre soruşturma evresinde tutukluluk süresi ağır ceza mahkemesi görevine giren işler bakımından 1 yılı geçemeyeceğini belirtti. Hakim ayrıca, adli kontrol kapsamında Cuma Temir'e yurt dışı çıkış yasağı koyup, elektronik kelepçe uygulanarak konutunu terk etmemesine karar verdi.
TAHLİYEDEN 9 GÜN SONRA İDDİANEME HAZIRLANDI
Kararın ardından Cuma Temir, 1 yıldır tutuklu kaldığı cezaevinden tahliye edildi. Tahliyeden 9 gün sonra 5 Eylül 2022 tarihinde soruşturma tamamlanarak Cuma Temir hakkında 'Kasten öldürme' ve '2 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından' ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle iddianame hazırlandı. İddianameyi kabul eden Kahramanmaraş 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, 12 Eylül'de Cuma Temir hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkardı. Kararın ardından polisler, Cuma Temir'i yakalamak için Binevler Mahallesi'ndeki evine gitti. Ancak Temir evde bulunamadı. Bunun üzerine Temir'in yakalanması için çalışma başlatıldı.
OĞLUNDAN, ŞÜPHELİYE KELEPÇE TAKILMADIĞI İDDİASI 
Cuma Temir'in öldürdüğü Ali Akpınar'ın kendisiyle aynı adı taşıyan oğlu Ali Akpınar, 1 yıl geçmesine rağmen iddianame hazırlanmaması ve şüphelinin tahliye edilmesine tepki gösterdi. Saldırıda ölen babasının sağ tarafının felç olduğunu ve bu nedenle yüzde 86 engelli raporunun bulunduğunu anlatan Akpınar, "Babamın ölümüne neden olan kişi 1 yıl tutuklu kalınca savcı iddianameyi hazırlamadığı için elektronik kelepçe takılması şartıyla ev hapsi uygulanarak tahliye ediliyor. Bundan hemen sonra iddianame hazırlandı ve bu kişi hakkında yakalama kararı çıktı. Karar çıktıktan sonra bu şahıs bulunamıyor. Tahliye kararında elektronik kelepçe ile ev hapsi verildiği yazıyor ama elektronik kelepçe takılmamış. Yakalama ekibi de elektronik kelepçenin olmadığını, kelepçe olması halinde sinyal vereceğini söyledi. Babamın katilinin de bir an önce yakalanmasını istiyoruz. "
ŞİKAYETÇİ OLACAĞIZ
Babasının ölümüne neden olan kişi hakkında iddianamenin geç yazılmasından dolayı tahliye edildiğini belirten Akpınar, "Bütün deliller ortaya çıkmış ve bu iddianamenin 1 yılda hazırlanmaması mümkün değil. Bir adamı kasten öldürüp, 2 kişiyi de öldürmeye teşebbüs eden adama 1 yıl içerisinde mahkeme yapılmadan ev hapsi verilmesi yanlış. Ben HSK'ya sorumlularını şikayet edeceğim" diye konuştu.
Ali Akpınar'ın kızı Türkan Avcı da yaşananlara tepki göstererek, babasının katilinin bir an önce yakalanarak cezalandırılmasını istedi.  (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2022-09-30 09:56:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dünya şampiyonu güreşçi Burhan Akbudak, memleketinde coşkuyla karşılandı
YEREL HABERLER Dünya şampiyonu güreşçi Burhan Akbudak, memleketinde ...
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden parke çalışmaları
YEREL HABERLER Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden parke ...
Kahramanmaraş'taki Sır Barajı çevresindeki doğal güzellikler turizme kazandırılacak
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'taki Sır Barajı çevresindeki doğal ...
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda bir zanlı ...
Yangında mahsur kalan 4 çocuğu itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Yangında mahsur kalan 4 çocuğu itfaiye kurtardı
Kahramanmaraş'ta 4 kardeşin yangından kurtarılması itfaiye kamerasınca görüntülendi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 4 kardeşin yangından kurtarılması ...
Öğrenci affıyla üniversiteye dönen huzurevi sakini İstanbul'un yolunu tuttu
YEREL HABERLER Öğrenci affıyla üniversiteye dönen huzurevi sakini ...
Polisi sırtından bıçakladı, ayağından vurularak yakalandı
YEREL HABERLER Polisi sırtından bıçakladı, ayağından vurularak ...
Kahramanmaraş'ta polisi bıçaklayan zanlı silahla vurularak yakalandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta polisi bıçaklayan zanlı silahla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.