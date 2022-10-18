Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi: 7 yaralı

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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Nurhak ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu 7 asker yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde ilçe girişinde meydana geldi. Komandoları taşıyan zırhlı askeri araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araçtaki 7 asker yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2022-10-18 09:24:40



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