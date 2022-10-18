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Dilencinin üzerinden 1555 TL çıktı

DHA

Dilencinin üzerinden 1555 TL çıktı


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta zabıta ekiplerince yakalanan ve 'Banker Arif' olarak bilinen dilenci Arif A.'nın (55) üstünden 1555 TL çıktı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, dilencilere yönelik çalışma yaptı. Şehrin en işlek caddelerinden Azerbaycan Bulvarı'nda dilenen Arif A. ekiplerce yakalandı. 'Banker Arif' olarak bilinen Arif A.'nın üst aramasında 1555 TL bulundu. Arif A., bu miktarın günlük kazancı olduğunu söyledi. 'Kabahatler Kanunu' kapsamında para cezası uygulanan Arif A., memleketi Gaziantep'e gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2022-10-18 15:11:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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