Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem

DHA

Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde Richter ölçeğine 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde olumsuz bir durum yaşanmadı.
AFAD Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi Başkanlığı´nın merkez üssünü Pazarcık ilçesi Çiğdemtepe Mahallesi yakınları olarak saptadığı deprem, saat 14.34'te oldu. Yerin 7.64 kilometre derinliğinde olan deprem, Kahramanmaraş kent merkezinin yanı sıra çevre ilçeler ve illerde de hissedildi. Deprem, kısa süreli tedirginliğe neden oldu.
Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, şu ana kadar kendilerine gelen olumsuz bir durumun bulunmadığını söyledi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise, depremin merkez üssünü ilçenin İğdeli Mahallesi, büyüklüğünü ise 4.3 olarak açıkladı.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2022-10-20 15:21:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 4.5 ...
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Kahramanmaraş'ta hırsızlık suçundan aranan 2 hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta hırsızlık suçundan aranan 2 hükümlü ...
Kahramanmaraş'ta Muhtarlar Günü etkinliklerle kutlandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta Muhtarlar Günü etkinliklerle ...
(Görüntülü) TIR&#039;IN PATLAYAN LASTİĞİNİ DEĞİŞTİRENLERE OTOMOBİL ÇARPTI 2&#039;Sİ AĞIR, 4 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) TIR'IN PATLAYAN LASTİĞİNİ ...
Afşin'de 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı
YEREL HABERLER Afşin'de 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı
Kahramanmaraş'ta tırın patlayan lastiğini değiştirenlere otomobil çarptı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta tırın patlayan lastiğini ...
TIR'ın patlayan lastiğini değiştirenlere otomobil çarptı: 2'si ağır, 4 yaralı
YEREL HABERLER TIR'ın patlayan lastiğini değiştirenlere otomobil ...
Karbonmonoksit gazından zehirlenen gurbetçi çift hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Karbonmonoksit gazından zehirlenen gurbetçi çift ...
Kahramanmaraş'ta hoparlörden Bahaettin Karakoç ve Nuri Pakdil'in eserleri dinletildi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta hoparlörden Bahaettin Karakoç ve ...
Kahramanmaraş'ta karı koca evlerinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta karı koca evlerinde ölü bulundu
(Görüntülü)DİLENCİNİN ÜZERİNDEN 1555 TL ÇIKTI
YEREL HABERLER (Görüntülü)DİLENCİNİN ÜZERİNDEN 1555 TL ÇIKTI
Dilencinin üzerinden 1555 TL çıktı
YEREL HABERLER Dilencinin üzerinden 1555 TL çıktı
Kahramanmaraş'ta zabıta denetiminde dilencinin üzerinden 1555 lira çıktı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta zabıta denetiminde dilencinin ...
Kahramanmaraş'ta şehit ailesi ve gazilere yönelik gezi etkinliği
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta şehit ailesi ve gazilere yönelik ...
Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi: 7 yaralı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi: 7 yaralı
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 ...
Kahramanmaraş'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 7 asker yaralandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 7 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.